Un hacker a trișat la poker online și ar fi câștigat milioane de dolari. Cum putea să vadă cărțile adversarilor

Potrivit estimărilor persoanelor intervievate de WIRED, prejudiciul total s-ar situa între 1,5 și 4 milioane de dolari Schema ar fi funcționat timp de mai mulți ani și ar fi vizat sute de jucători, inclusiv profesioniști care participă la partide unde se câștigă sau se pierd zeci de mii de dolari.

Un sistem AI a descoperit programul-spion

Frauda a început să iasă la lumină pe 25 septembrie 2026, când un jucător profesionist, identificat sub pseudonimul Alex, utiliza asistentul AI Claude pentru analizarea statisticilor sale de poker. În urma unei probleme tehnice, sistemul AI a identificat un program suspect, numit MeshAgent, care funcționa în fundal și putea captura ecranul sau controla calculatorul de la distanță.

Online poker’s scariest edge may not be a AI, solver, bot, or superuser It may be someone watching your cards from inside your own PC The MeshAgent scandal changes what every grinder should think about security Every serious poker player should read ↓ https://t.co/JColIyxEbG — Matthieu Jason (@ItsMattJason) September 30, 2026

Analiza a arătat că aplicația fusese instalată fără știrea jucătorului în aprilie. Mai mult, programul înregistrase activitate suspectă în timpul a 11 sesiuni de poker. În zece dintre acestea, Alex jucase împotriva aceluiași adversar, cunoscut sub pseudonimul OxOO. Verificarea rezultatelor a scos la iveală o rată de câștig neobișnuit de mare, mult peste performanțele celor mai buni jucători profesioniști. Alex estimează că a pierdut aproximativ 30.000 de dolari în urma fraudei.

Cum au fost infectate calculatoarele jucătorilor

Hackerul nu a atacat direct platformele de poker, ci două aplicații utilizate de profesioniști pentru gestionarea simultană a mai multor mese virtuale: Jurojin și IntuitiveTables. Atacatorul a compromis mecanismele de distribuire a software-ului, introducând cod malițios în actualizări și versiuni oficiale ale programelor.

Astfel, utilizatorii instalau fără să știe un instrument care permitea accesul de la distanță la calculatoarele lor. Experții în securitate consultați, au estimat că software-ul compromis a ajuns la peste o mie de utilizatori.

Programul verifica identitatea jucătorilor și activa funcțiile de spionaj doar pentru persoanele aflate pe o listă prestabilită, formată în special din participanți la partide cu mize mari. În acest fel, hackerul putea urmări cărțile adversarilor fără ca aceștia să observe ceva neobișnuit.

Platformele de poker, acuzate că au ignorat avertismentele

Mai mulți jucători susțin că au semnalat comportamentul suspect al adversarului încă din 2025, însă reacțiile platformelor au fost diferite. CoinPoker a blocat contul suspect și a returnat jucătorilor afectați peste 100.000 de dolari. ClubWPT Gold a interzis ulterior un alt cont asociat atacatorului și a rambursat pierderile unui jucător.

În schimb, GGPoker și Americas Cardroom (ACR) au fost criticate pentru reacțiile întârziate. GGPoker a recunoscut incidentul și a anunțat, pe 15 octombrie, măsuri suplimentare de securitate. Compania susține că a identificat un cont Coinbase asociat fondurilor suspecte și a transmis informații autorităților.

ACR a comunicat că investigația sa nu a identificat partide compromise și că nu va acorda despăgubiri. Identitatea suspectului nu a fost făcută publică de WIRED, deoarece acesta nu a fost pus sub acuzare. Dezvoltatorii aplicațiilor afectate au pus la dispoziție instrumente pentru verificarea calculatoarelor, iar un specialist în securitate a anunțat că a depus o sesizare la centrul FBI pentru infracțiuni informatice.