Prima pagină » Știri externe » Italia: Contul de e-mail parlamentar al Giorgiei Meloni, vizat într-un atac informatic asupra Camerei Deputaților

Italia: Contul de e-mail parlamentar al Giorgiei Meloni, vizat într-un atac informatic asupra Camerei Deputaților

Contul de e-mail al premierului italian Giorgia Meloni s-a numărat printre cele vizate într-un atac cibernetic asupra sistemelor informatice ale Camerei Deputaților din Italia, în ultimele zile, a declarat o sursă pentru Reuters.
Italia: Contul de e-mail parlamentar al Giorgiei Meloni, vizat într-un atac informatic asupra Camerei Deputaților
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
27 oct. 2026, 19:24, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Contul de e-mail al premierului italian Giorgia Meloni s-a aflat printre cele vizate într-un atac cibernetic asupra sistemelor informatice ale Camerei Deputaților din Italia, a declarat o sursă din cadrul instituției pentru agenția Reuters. 

Oficialul nu a precizat dacă a fost accesată adresa de e-mail a Giorgiei Meloni, însă a subliniat că nu a fost vreo situație de urgență în materie de securitate, pentru toate măsurile de protecție necesare fuseseră activate.

Potrivit agenției ANSA, biroul lui Meloni a precizat ulterior că adresa de e-mail vizată în atacul informatic nu era cea utilizată pentru comunicările guvernamentale.

Sursa Reuters a mai spus că atacul informatic a vizat și alți parlamentari din Camera Deputaților și din alte instituții.

Atacurile cibernetice s-au înmulțit în Italia și în Europa în ultimii ani, vizând guverne, infrastructură și companii, perturbând serviciile și stârnind temeri cu privire la încălcarea securității datelor.

Recomandarea video

ANALIZĂ | Bilanțul la 6 luni al procurorilor-șefi numiți de PSD și Nicușor Dan. Marile dosare au vizat lideri PNL, USR și ”suveraniști” / Parchetele au ignorat cererea Curții de Justiție a UE de redeschidere a marilor dosare de corupție închise pe motiv de prescripție / Cum funcționează și marile instanțe
G4Media
Regretul lui Gigi Becali pentru Viorel Păunescu: „Are milioane multe, dar nu va avea îngerii lângă el”
GSP.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan cere schimbarea Ursulei von der Leyen de la șefia Comisiei Europene. „Trebuie găsită o soluție prin care să facă un pas în lateral / Tensiunile se vor adânci dacă nu o face”
Gandul
Așa arăta în ultima imagine surprinsă în viață. Este de nerecunoscut
Cancan
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Prosport
Miza de 20 de miliarde de euro cu termen limită din programul SAFE. Lista MApN trimisă Guvernului pentru noua dotare a Armatei Române
Libertatea
Te simți rău la birou, dar îți revii când ajungi acasă? Sindromul care ar putea fi de vină. Semnele pe care să nu le ignori
CSID
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor