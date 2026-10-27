Italia: Contul de e-mail parlamentar al Giorgiei Meloni, vizat într-un atac informatic asupra Camerei Deputaților

Contul de e-mail al premierului italian Giorgia Meloni s-a aflat printre cele vizate într-un atac cibernetic asupra sistemelor informatice ale Camerei Deputaților din Italia, a declarat o sursă din cadrul instituției pentru agenția Reuters.

Oficialul nu a precizat dacă a fost accesată adresa de e-mail a Giorgiei Meloni, însă a subliniat că nu a fost vreo situație de urgență în materie de securitate, pentru toate măsurile de protecție necesare fuseseră activate.

Potrivit agenției ANSA, biroul lui Meloni a precizat ulterior că adresa de e-mail vizată în atacul informatic nu era cea utilizată pentru comunicările guvernamentale.

Sursa Reuters a mai spus că atacul informatic a vizat și alți parlamentari din Camera Deputaților și din alte instituții.

Atacurile cibernetice s-au înmulțit în Italia și în Europa în ultimii ani, vizând guverne, infrastructură și companii, perturbând serviciile și stârnind temeri cu privire la încălcarea securității datelor.