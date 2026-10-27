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„O decizie istorică”. Țara UE care va găzdui un centru de întreținere pentru rachetele Patriot

O țară din UE va găzdui un centru de întreținere pentru rachetele Patriot. Anunțul oficial a fost făcut de către Departamentul american al Apărării pe site-ul său. „Centrul de întreținere va reduce semnificativ timpii de execuție și va asigura și mai bine liniile critice de aprovizionare”, se precizează în comunicat.
„O decizie istorică”. Țara UE care va găzdui un centru de întreținere pentru rachetele Patriot
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
27 oct. 2026, 19:48, Economic
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Polonia a fost aleasă ca locație pentru deschiderea unui centru european de întreținere a rachetelor din cadrul sistemului american de apărare aeriană Patriot.

Anunțul a fost făcut de viceministrul polonez al Apărării, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, într-o postare pe X, care a calificat decizia drept una „istorică”.

„O decizie istorică! Centrul de întreținere a rachetelor PAC-3 pentru sistemele Patriot va fi construit în Polonia! Patru țări au concurat pentru amplasarea europeană a acestei investiții: pe lângă Polonia – Germania, Olanda și Norvegia. Încă din etapa depunerii ofertelor, oferta poloneză a primit cea mai bună evaluare”, a spus oficialul polonez în mesajul publicat pe X.

Notabil în acest caz este faptul că acest centru din Polonia va fi singurul din afara Statelor Unite, a mai spus viceministrul polonez al Apărării.

În același timp, Pentagonul a declarat, într-un comunicat de presă, faptul că acest centru de întreținere pentru rachetele Patriot „se va baza pe o cooperare industrială transatlantică solidă, cu o integrare critică a lanțului de aprovizionare condusă de Germania, Țările de Jos și Suedia”.

„Prin stabilirea unor capacități regionale de întreținere, reparații și revizie direct în teatrul de operațiuni european, centrul de întreținere (din Polonia – n.r.) va reduce semnificativ timpii de execuție și va asigura și mai bine liniile critice de aprovizionare”, se precizează în comunicat.

De asemenea, potrivit Reuters, oficialul polonez a transmis marți reporterilor, într-o conferință de presă de la Bruxelles, că valoarea investiției se va ridica la aproximativ 253 de milioane de dolari, fiind nevoie de câteva luni pentru ca acest centru să devină operațional.

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