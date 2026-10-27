12 porți automate de control al frontierei, instalate pe Aeroportul Cluj. Investiția depășește 12 milioane de lei

Potrivit Consiliului Județean Cluj, șase porți au fost instalate în Terminalul Plecări de la Aeroportul Cluj, pentru pasagerii din Uniunea Europeană care călătoresc către destinații din afara spațiului Schengen, iar alte șase se află în Terminalul Sosiri, pentru pasagerii care vin din țări non-Schengen.

Sistemul Automated Border Control (ABC) utilizează verificarea biometrică și citirea securizată a documentelor electronice de călătorie. Verificările sunt efectuate automat, sub supravegherea personalului Poliției de Frontieră.

Valoarea investiției este de 12.084.739 de lei, fără TVA. Porțile automate au fost furnizate de compania SITA.

Totodată, Aeroportul Cluj dispune de sistemul de aterizare instrumentală ILS CAT III, destinat operațiunilor în condiții de vizibilitate foarte redusă. Potrivit administrației aeroportuare, sistemul poate contribui la reducerea anulărilor și redirecționărilor zborurilor în perioadele cu ceață densă, în funcție de aeronave, operatori și calificarea echipajelor.

Aeroportul Internațional Cluj-Napoca a înregistrat în 2025 un record de trafic. Peste 3,5 milioane de pasageri au trecut prin aeroport, o creștere de aproximativ 10% față de 2024.