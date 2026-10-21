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Aeroportul Cluj va avea zboruri directe spre Belgrad din mai 2027. Ce companie le va opera

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca va avea, în premieră, zboruri directe către Belgrad, capitala Serbiei, începând din 31 mai 2027. Cursele vor fi operate de compania Air Serbia, cu o frecvență de patru zboruri pe săptămână.
Aeroportul Cluj va avea zboruri directe spre Belgrad din mai 2027. Ce companie le va opera
Foto: Aeroportul Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
21 oct. 2026, 09:28, Economic
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Potrivit anunțului făcut miercuri de reprezentanții Consiliului Județan Cluj, noile zboruri vor fi operate în zilele de luni, joi, vineri și sâmbătă, cu aeronave ATR 72, care au o capacitate de 72 de locuri.

Noua rută va permite pasagerilor din Cluj-Napoca și din regiunea Transilvaniei să ajungă la destinații internaționale deservite de Air Serbia prin intermediul aeroportului din Belgrad.
Printre acestea se numără New York, Chicago, Miami, Toronto și Shanghai.

Compania aeriană națională a Serbiei operează zboruri regulate, sezoniere și charter către peste 100 de destinații din Europa, regiunea mediteraneeană, America de Nord, Asia și Africa.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că introducerea zborurilor directe spre Belgrad poate contribui la dezvoltarea relațiilor economice, comerciale și turistice dintre județul Cluj, regiunea Transilvaniei și Serbia.

Aeroportul din Cluj a înregistrat în această săptămână 3 milioane de pasageri de la începutul anului. Este pentru al patrulea an consecutiv în care se atinge o astfel de performanță.

În 2025, aeroportul clujean a înregistrat un record de trafic. Peste 3,5 milioane de pasageri au trecut prin aeroport, o creștere de aproximativ 10% față de 2024.

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