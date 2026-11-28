Aterizările și decolările au fost suspendate peste noapte, de vineri până sâmbătă, începând cu ora locală 22:30, potrivit unui purtător de cuvânt al aeroportului.

Ulterior, în urma unei anchete, autoritățile aeronautice germane au permis redeschiderea spațiului aerian în jurul orei 00:30, iar traficul aerian a fost reluat, notează Le Figaro.

Cu toate acestea, nicio informație suplimentară cu privire la incident nu a fost furnizată de aeroport sau de controlul traficului aerian german.

În vara acestui an, mai multe drone au perturbat operațiunile pe aeroporturile germane. Pe aeroportul Leipzig /Halle din estul Germaniei, traficul aerian a fost oprit în noaptea de 5 august din cauza prezenței unui obiect zburător neidentificat.

Ulterior, a fost descoperit un alt obiect pe pistă, a relatat poliția.

Potrivit ziarului german Die Welt, un cetățean rus pe nume Oleg Le, membru al GRU (serviciul de informații german), este suspectat că ar fi coordonat logistica atacului planificat asupra aeroportului.

Autoritățile au identificat, de asemenea, un al doilea suspect, un cetățean belarus pe nume Andrei Ka, a adăugat ziarul.