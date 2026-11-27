O dronă neidentificată a pătruns vineri dimineață în spațiul aerian al Letoniei. Anunțul a fost făcut de forțele armate letone într-un comunicat de presă.
În acest sens, avioane de vânătoare ale NATO, dar și o dronă de interceptare au fost mobilizate pentru monitorizarea situației.
Ca măsură preventivă, autoritățile au emis și o alertă aeriană pentru municipalitatea Ludza, în estul țării, fiind ridicată la scurt timp după.
#oranžaisbrīdinājums
❗️APDRAUDĒJUMS GAISA TELPĀ LUDZAS NOVADĀ.
RĪKOJIES! Informējam, ka Latvijas gaisa telpā ir apdraudējums.
Dodies telpās, ievēro divu sienu principu! Seko oficiālajiem paziņojumiem. Ja pamani zemu lidojošu vai aizdomīgu objektu, netuvojies tam un zvani 112!
Par apdraudējuma beigām informēsim.
— NBS (@Latvijas_armija) November 27, 2026
O alertă similară a fost emisă pentru municipalitatea Balvi, situată la nord de Ludza, care, de asemenea, a fost ridicată puțin timp mai târziu.
Potrivit Reuters, aceste alerte aeriene au fost emise în contextul în care în cursul nopții, regiunea rusă Leningrad respingea un atac cu drone. Guvernatorul regiunii, Alexander Drozdenko, a susținut că peste 40 de aeronave fără pilot au fost doborâte.
Incursiunea de vineri în spațiul aerian leton survine pe fondul îngrijorărilor cu privire la extinderea războiului din Ucraina dincolo de granițele acesteia.
Și în România sunt emise astfel de alerte, care anunță o posibilă incursiune de drone. Cel mai recent eveniment a avut loc joi, 26 noiembrie, când a fost emisă o alertă aeriană pentru populația din nordul județului Tulcea. Alerta a venit după ce radarele MApN au detectat o țintă aeriană la est de localitatea Vâlcove, Ucraina.
În acest sens, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care se aflau în aer pentru un zbor de antrenament, au fost dirijate în zonă pentru monitorizarea situației.