O dronă neidentificată a pătruns vineri dimineață în spațiul aerian al Letoniei. Anunțul a fost făcut de forțele armate letone într-un comunicat de presă.

În acest sens, avioane de vânătoare ale NATO, dar și o dronă de interceptare au fost mobilizate pentru monitorizarea situației.

Ca măsură preventivă, autoritățile au emis și o alertă aeriană pentru municipalitatea Ludza, în estul țării, fiind ridicată la scurt timp după.

#oranžaisbrīdinājums ❗️APDRAUDĒJUMS GAISA TELPĀ LUDZAS NOVADĀ. RĪKOJIES! Informējam, ka Latvijas gaisa telpā ir apdraudējums.

Dodies telpās, ievēro divu sienu principu! Seko oficiālajiem paziņojumiem. Ja pamani zemu lidojošu vai aizdomīgu objektu, netuvojies tam un zvani 112! Par apdraudējuma beigām informēsim. — NBS (@Latvijas_armija) November 27, 2026

O alertă similară a fost emisă pentru municipalitatea Balvi, situată la nord de Ludza, care, de asemenea, a fost ridicată puțin timp mai târziu.

Potrivit Reuters, aceste alerte aeriene au fost emise în contextul în care în cursul nopții, regiunea rusă Leningrad respingea un atac cu drone. Guvernatorul regiunii, Alexander Drozdenko, a susținut că peste 40 de aeronave fără pilot au fost doborâte.