Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că, marți, 24 noiembrie, sistemele radar ale Armatei Române au identificat o țintă aeriană care evolua în spațiul aerian al Ucrainei, la nord de brațul Chilia al Dunării, în apropierea frontierei cu România.

În urma detectării acesteia, autoritățile militare au dispus mobilizarea a două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană.

Avioanele de vânătoare au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, în cadrul măsurilor de monitorizare și supraveghere a situației aeriene din apropierea teritoriului național.

Potrivit informațiilor comunicate de MApN, ținta a fost identificată în spațiul aerian ucrainean.

Mesaj RO-Alert transmis la ora 14:37 în județul Tulcea

În paralel cu mobilizarea aeronavelor militare, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), pentru activarea procedurilor de avertizare a populației.

Astfel, la ora 14:37, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert destinat locuitorilor din zona de nord a județului Tulcea.

Măsura a fost luată în contextul identificării țintei aeriene în apropierea graniței româno-ucrainene, pentru a permite informarea rapidă a populației cu privire la situația de securitate din zonă.

Brațul Chilia, o zonă sensibilă la frontiera cu Ucraina

Brațul Chilia reprezintă o parte a frontierei naturale dintre România și Ucraina, iar apropierea de teritoriul ucrainean face ca evoluțiile din spațiul aerian al acestei regiuni să fie monitorizate permanent de autoritățile militare române.

Aeronavele F-16 aflate în serviciul de Poliție Aeriană au rolul de a asigura supravegherea și protejarea spațiului aerian național, putând fi mobilizate atunci când situația de securitate impune măsuri suplimentare.

Autoritățile române continuă să monitorizeze situația de securitate din apropierea frontierei cu Ucraina.