Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN), ținta aeriană a fost detectată la aproximativ 30 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, Ucraina.

„Două aeronave F-18 și două elicoptere NH-90 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălnicenu”, a transmis MApN.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru alertarea populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 15:06.

„Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, a precizat MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 15:42.