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Dronă detectată în apropiere de Insula Șerpilor. RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

Ministerul Apărării Naționale anunță că a fost detectată o dronă, în apropiere de Insula Șerpilor. Două avioane F-16 au decolat pentru monitorizarea spațiului aerian românesc. Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert, pentru a-i avertiza pe locuitorii din nordul județului Tulcea.
Dronă detectată în apropiere de Insula Șerpilor. RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea
Dronă Shahed. Sursa foto: Hepta
Coralia Frigea
13 nov. 2026, 22:39, Social
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Radarele MApN au detectat o dronă vineri seară, la sud-vest de Insula Șerpilor. Autoritățile au decis să ridice de la sol două avioane F-16 ale armatei, pentru monitorizarea situației.

„În cursul acestei seri, 13 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la sud-est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian ucrainean”, a transmis Ministerul Apărării.

Mesaj RO-Alert, în nordul județului Tulcea

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert, pentru a informa locuitorii din nordul județului Tulcea despre posibile pericole.

Alerta s-a dat la ora 21:53.

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