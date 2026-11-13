Dronă detectată în apropiere de Insula Șerpilor. RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea

Radarele MApN au detectat o dronă vineri seară, la sud-vest de Insula Șerpilor. Autoritățile au decis să ridice de la sol două avioane F-16 ale armatei, pentru monitorizarea situației.

„În cursul acestei seri, 13 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la sud-est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian ucrainean”, a transmis Ministerul Apărării.

Mesaj RO-Alert, în nordul județului Tulcea

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert, pentru a informa locuitorii din nordul județului Tulcea despre posibile pericole.

Alerta s-a dat la ora 21:53.