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Ministrul Apărării anunță când vor ajunge în România noile radare pentru detectarea dronelor. Radu Oprea, despre alertele RO-Alert

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a anunțat că noile radare pentru detectarea dronelor vor ajunge în România de anul viitor, în contextul creșterii alertelor RO-Alert și al incidentelor în care drone au intrat în țară.
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Noile radare pentru detectarea dronelor vor ajunge în România începând de anul viitor, a anunțat joi ministrul Apărării, Radu Oprea, la Digi24.

Acesta a făcut câteva precizări despre numărul mare de alerte RO-Alert din județul Tulcea și despre incidentele în care drone au intrat pe teritoriul României.

Radu Oprea a spus că, în Tulcea, populația primește avertizări aproape în fiecare zi, iar uneori acestea sunt emise chiar și de două ori pe zi.

„Este în creștere. Din păcate, în Tulcea avem alertă. RO-Alertul este aproape în fiecare zi. Câteodată se întâmplă să fie și de două ori pe zi. Întotdeauna intervenim atunci când este cazul. Dacă se apropie de spațiul teritorial, întotdeauna fie avioanele spaniole, care sunt astăzi în partea de poliție aeriană, fie avioanele românești, fie elicoptere se ridică”, a declarat ministrul Apărării.

Radarele vor fi livrate prin programul SAFE

Ministrul a mai spus că România are nevoie de radare mai performante pentru a detecta dronele din timp și pentru a avea la dispoziție un interval mai mare pentru intervenție.

Potrivit declarațiilor sale, a discutat cu reprezentanții companiei franceze Thales, unul dintre furnizorii echipamentelor care vor fi achiziționate prin programul SAFE, compania promițând că va accelera livrarea radarelor de care România are nevoie.

„Am întâlnit, spre exemplu, furnizorii de radare, care trebuie să vină prin programul SAFE, acele Gap Filler. Vorbesc despre Thales, despre firma franceză, care mi-au promis că vor reuși să livreze mai repede radarele de care avem nevoie. Sunt deja într-un grafic accelerat și contăm pe ele, pentru că, cu cât vedem mai repede, cu atât timpul nostru de intervenție este mai lung”, a spus Radu Oprea.

Dronele au intrat în România. Alerte și în Suceava și Botoșani

Întrebat despre alertele din județele Suceava și Botoșani, după ce locuitorii din Tulcea și Galați au fost avertizați în repetate rânduri cu privire la apropierea dronelor, ministrul Apărării a spus că au existat incidente în care aparate de zbor fără pilot au intrat pe teritoriul României.

Potrivit acestuia, „cu noua tehnică vom putea să le vedem din timp, să le vedem mai bine, să avem timp să intervenim. Vorbeam mai devreme despre radare. Începând cu anul viitor deja le avem în țară”.

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