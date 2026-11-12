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Există riscul ca România să ajungă din nou pe mâna FMI? Ce spune ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat joi seara, la Antena 3 CNN, că România nu este în acest moment în situația de a ajunge din nou sub monitorizare internațională sau într-un acord cu FMI, însă a avertizat că țara se află într-o poziție fragilă din perspectiva ratingului de țară. „Am mers și mergem în continuare pe sârmă”, a spus Nazare
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Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a afirmat joi seara, la Antena 3 CNN, că țara noastră nu se află, momentan, în situația de a ajunge din nou într-un acord cu FMI, însă a avertizat că țara se află într-o poziție fragilă din perspectiva ratingului de țară.

El a afirmat că riscurile prezentate de președintele Nicușor Dan în legătură cu agențiile de rating sunt corecte și că România a traversat mai multe momente dificile, inclusiv în 2025 și în vara acestui an.

„Toate riscurile prezentate de domnul președinte Dan în raport cu agențiile de rating sunt corecte. Analiza este corectă. Și am avut foarte multe momente, inclusiv în această vară, dar și în 2025, momente de cumpănă. Am mers și mergem în continuare pe sârmă. Pentru că perspectiva agențiilor de rating în raport cu România a devenit negativă de la stabilă undeva la finalul anului 2024 și am rămas cu perspectiva negativă”, a explicat ministrul Nazare la Antena 3 CNN. 

Nazare a spus că nu consideră că țara se află în acest moment în situația de a ajunge din nou sub monitorizare internațională, dar a atras atenția asupra deciziilor care trebuie luate în perioada următoare.

Orice viraj, orice schimbare, orice chestiune, influență internațională negativă sau decizii bruște pe care le-am putea lua, afectează acest lucru. Nu cred că suntem în poziția în care să ajungem din nou sub o monitorizare internațională sau într-un acord cu FMI-ul în acest moment”, a afirmat Nazare. 

Evaluările agențiilor de rating din 2027, cruciale

Ministrul Finanțelor a subliniat că evaluările agențiilor Fitch, S&P și Moody’s, care vor veni în lunile ianuarie, februarie și martie 2027, sunt esențiale pentru menținerea ratingului de țară.

„Cred că avem în față foarte multe oportunități pe care le putem valorifica astfel încât să ne ajungem acolo, dar depinde foarte mult de noi. Depinde foarte mult cum tratăm următoarele momente importante și cum tratăm examenele din ianuarie, februarie și martie. Începem cu Fitch în ianuarie, Moody’s în februarie, S&P în martie. Tratăm bine aceste lucruri în sensul în care construim un buget realist, un buget echilibrat, un buget care să fie considerat serios. (…) Trebuie să tindem, să readucem perspectiva la stabilă de la negativ la stabilă în 2027 și bineînțeles să vrem să creștem clasa de rating”, a adăugat Nazare. 

Ce s-ar întâmpla dacă România ar pierde calificativul de investiții

Ministrul Finanțelor a avertizat că pierderea calificativului de investiții, urmată de trecerea României în categoria junk, ar avea consecințe importante asupra economiei și asupra populației.

„Această prăpastie, pe care o denumim junk, pierderea calificativului de investiții, practic, o dată materializată, în ipoteza în care s-ar materializa, ar afecta extrem de mult economia României și ar avea efecte și sociale foarte mari. Adică efectele sunt exact către populația vulnerabilă pe care vrem să o protejăm. Și se va reflecta în tot ceea ce înseamnă viața economică a României, de la nivelul inflației, de la curs de schimb, de la menținerea sau pierderea unui loc de muncă”, a spus ministrul.

Pe de altă parte, el a subliniat că un buget construit și executat responsabil ar putea contribui la îmbunătățirea perspectivei de rating, la reducerea dobânzilor și la stimularea economiei.

„Un buget serios, construit serios, executat serios, ne punem în poziția în care să ridicăm perspectiva de rating, să scădem dobânzile și să lăsăm mai mulți bani în piață ca să relansăm economia. Nu există relansare fără menținerea ratingului. Relansarea pleacă de la menținerea ratingului”, a conchis Nazare.

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