Presa maghiară: România pregătește o lovitură uriașă

Produsele din cătină și carnea de pui sunt în centrul celor două programe românești de promovare aprobate de Comisia Europeană, potrivit publicației agricole maghiare Agroinform.hu.

Scopul este ca produsele agroalimentare din România să devină mai cunoscute și să intre pe piețele externe.

Sucuri de cătină cu ghimbir, pentru Japonia

Programul pentru cătină vizează în special țări din afara Uniunii Europene, printre care Japonia și Thailanda. Vor fi promovate sucuri de cătină cu ghimbir sau cu mere, nectaruri, cătină uscată și măcinată din agricultură ecologică și ulei de cătină.

Campania include și produse pe bază de cătină îmbogățite cu colagen, ginseng sau apilarnil.

Celălalt program urmărește o prezență mai puternică a cărnii de pui românești pe piețele europene.

Produsele de origine românească ar putea deveni astfel mai cunoscute în afara UE.

Trei proiecte, pe lista de rezervă

Programele au fost selectate în campania europeană „Enjoy, it’s from Europe” pentru 2026. România a depus cinci proiecte: două au primit finanțare directă, iar trei sunt pe primele locuri pe lista de rezervă.

Acestea pot primi bani dacă UE suplimentează bugetul.

Finanțarea vine prin programele „SIMPLE”, gestionate în comun de Comisie și statele membre. După semnarea acordurilor, contribuția UE pentru cele două proiecte poate ajunge la 4 milioane de euro.

Pentru 2026, Comisia a alocat în total 205 milioane de euro pentru promovarea produselor agroalimentare europene. Apelul s-a închis pe 23 aprilie și a strâns 183 de propuneri pentru programele simple.