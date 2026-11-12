Alexandru Nazare a prezentat în Guvern stadiul pregătirii bugetului pentru 2027. Două ministere mai au date de completat

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat astăzi, în ședința de Guvern, stadiul pregătirii bugetului pentru 2027 și al estimărilor pentru perioada 2028-2030.

Potrivit informării, instituțiile trebuie să finalizeze până pe 13 noiembrie transmiterea propunerilor privind limitele de cheltuieli, iar două ministere mai au de completat date referitoare la programele finanțate de la bugetul de stat.

Propunerile instituțiilor vor sta la baza stabilirii limitelor de cheltuieli care urmează să fie aprobate de Guvern. Ministerul Finanțelor va analiza solicitările în funcție de legislația în vigoare, justificările pentru cheltuieli și angajamentele României față de UE privind reducerea deficitului bugetar.

Pe baza datelor transmise vor fi analizate și posibilele măsuri, pentru care ar putea fi necesare proiecte de acte normative elaborate împreună cu ministerele de resort. Acestea vor fi discutate ulterior în Guvern.

„Bugetul pentru 2027 trebuie construit pe date complete și pe o evaluare riguroasă a modului în care sunt utilizați banii publici. Fiecare instituție are responsabilitatea de a-și fundamenta cheltuielile, de a stabili prioritățile și de a identifica măsuri concrete de eficientizare. Am solicitat tuturor ordonatorilor principali de credite să finalizeze transmiterea propunerilor până la 13 noiembrie și să clarifice, împreună cu Ministerul Finanțelor, situația programelor și proiectelor pentru anul viitor. Rigoarea în pregătirea bugetului este o condiție pentru predictibilitate și pentru administrarea responsabilă a finanțelor publice”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ce instituții mai au date de completat

Informarea lui Alexandru Nazare prezintă stadiul îndeplinirii cerințelor stabilite în ședința de Guvern din 5 noiembrie. Instituțiile au avut termen până la 9 noiembrie să introducă în aplicație propunerile privind cheltuielile și să le trimită Ministerului Finanțelor.

Până pe 11 noiembrie, acestea trebuiau să verifice și să finalizeze, pentru toate sursele de finanțare, informațiile despre investițiile publice, fondurile europene, statele de funcții și fișele de program.

Totodată, instituțiile aveau rolul să clarifice și să valideze împreună cu Ministerul Finanțelor situația proiectelor, obiectivelor, programelor și măsurilor bugetare care nu vor mai primi finanțare începând din 2027.

Potrivit situației prezentate în Guvern, două ministere mai trebuie să completeze date pentru programele finanțate de la bugetul de stat:

Ministerul Educației și Cercetării, pentru programele „Management și Administrație” și „Cotizații internaționale”;

Ministerul Energiei, pentru programele privind exploatarea resurselor energetice primare și a sistemului de alimentare cu energie electrică și gaze naturale, promovarea producției de energie din surse regenerabile și sprijinirea consumatorilor industriali prin eficiență energetică.

De asemenea, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Educației și Cercetării și Academia Română nu au transferat în Modulul A toate propunerile privind limitele de cheltuieli.

Ministerul Finanțelor spune că datele despre programele bugetare trebuie completate pentru toate sursele de finanțare: bugetul de stat, veniturile proprii, veniturile proprii și subvențiile, activitățile finanțate integral din venituri proprii și fondurile externe nerambursabile.

Este o cerință necesară pentru a exista o imagine completă asupra finanțării programelor, iar datele să corespundă informațiilor din execuția bugetară.

Ministrul Finanțelor a spus că bugetul pentru anul viitor va conta și în evaluările agențiilor internaționale de rating, programate în prima parte a lui 2027.

„Bugetul anului viitor este vital pentru credibilitatea financiară a României. În prima parte a anului viitor urmează noi evaluări ale agențiilor de rating, iar bugetul pentru 2027 și rezultatele execuției din acest an vor conta în aceste analize. Atât agențiile, cât și investitorii vor urmări dacă reducerea deficitului continuă și dacă măsurile pe care ne bazăm sunt credibile. Un buget construit riguros, urmat de o execuție consecventă, susține menținerea calificativului recomandat investițiilor și poate crea condițiile pentru îmbunătățirea perspectivei de rating. Cu cât consolidăm încrederea, cu atât avem șanse mai bune să reducem presiunea dobânzilor asupra bugetului și să lăsăm mai multe resurse disponibile pentru dezvoltare. Tocmai de aceea, pregătirea bugetului cere acum rigoare și responsabilitate din partea tuturor instituțiilor”, a declarat Alexandru Nazare.

Bugetul pentru 2027 va ține cont de deficitul din acest an și de fondurile din PNRR

Pregătirea bugetului pentru 2027 pornește de la închiderea execuției bugetare din 2026 și de la continuarea procesului de reducere a deficitului.

Scenariul pentru acest an, care are la bază o țintă de deficit cash de 6,2% din PIB, include încasarea până la 31 decembrie a sumelor aferente cererilor de plată numărul 5 și 6 din PNRR. Acestea se află în prezent în evaluare și în discuții cu Comisia Europeană.

Sumele care vor fi încasate efectiv, dar și impactul asupra deficitului din 2026, vor fi luate în calcul la stabilirea bugetului pentru anul viitor. În aceeași analiză vor fi incluse obligațiile de plată rămase și sursele de finanțare disponibile.