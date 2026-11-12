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Ministerul Culturii refuză reducerile de cheltuieli cerute de premier: „Nu avem de unde să tăiem”

Ministerul Culturii refuză să reducă cheltuielile, așa cum a cerut premierul. Ministrul Culturii a anunțat joi investiții în mai multe muzee și a confirmat că instituția a cerut fonduri suplimentare la rectificarea bugetară.
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Maria Miron
12 nov. 2026, 14:52, Cultură-Media
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Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a declarat joi, la Guvern, că instituția refuză reducerile de cheltuieli cerute de premier, deoarece bugetul este deja foarte mic.

„Am făcut o notă către domnul prim-ministru și domnul ministru Nazare, în care anunțam foarte ferm și foarte clar că Ministerul Culturii nu are de unde să taie, pentru că bugetul este cel mai mic, a fost întotdeauna cel mai mic și mă tem că o să rămână cel mai mic și în 2027. Așadar, Ministerul Culturii refuză să facă reduceri pentru că nu are de unde”, a declarat ministrul.

Ministerul Culturii cere bani suplimentari la rectificarea bugetară

Ministrul a confirmat că instituția a solicitat fonduri suplimentare la rectificarea bugetară de la sfârșitul anului, însă alocarea acestora depinde de decizia Ministerului Finanțelor.

„Împreună cu toți colegii, bineînțeles, am cerut bani suplimentari”, a precizat Ioana Ciocan, adăugând că instituția înțelege dificultățile financiare existente.

În privința plății salariilor până la sfârșitul anului, ministrul a dat asigurări că nu există probleme. A menționat însă că sunt necesare intervenții urgente în mai multe zone, care urmează să fie aprobate.

Investiții la Muzeul Antipa, Muzeul Național de Istorie și Muzeul George Enescu

Ioana Ciocan a prezentat și mai multe investiții pe care instituția intenționează să le realizeze în perioada următoare.

Printre acestea se numără construirea unei aripi noi la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București, relocarea patrimoniului Muzeului Național de Istorie a României și începerea lucrărilor la Muzeul Național „George Enescu”.

„În următoarea perioadă vom vedea lucruri interesante, ca de exemplu extinderea prin construcția unei aripi noi la Muzeul Antipa, relocarea patrimoniului din Muzeul Național de Istorie, începerea lucrărilor la Muzeul George Enescu”, a declarat ministrul Culturii.

Personal suplimentar pentru Casa Melik

O altă prioritate anunțată este suplimentarea personalului de la Casa Melik din București, clădire istorică în care funcționează Muzeul Theodor Pallady, aflat în administrarea Muzeului Național de Artă al României.

Ministrul a precizat că imobilul este închis în prezent și că intenționează să solicite suplimentarea personalului în următoarele una-două săptămâni.

„Voi fi destul de insistentă în a cere o suplimentare de personal pentru Casa Melik, care este închisă în acest moment”, a declarat Ioana Ciocan.

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