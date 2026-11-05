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Ministrul Culturii, mesaj de Ziua Limbii Romani. Ioana Ciocan: „Fiecare limbă poartă cu ea o lume”

Ioana Ciocan, ministrul Culturii, a transmis un mesaj dedicat Zilei Mondiale a Limbii Romani. „Merită să fie auzită în școli, pe scenă, în literatură, în muzică și în spațiul public”, a spus ministrul.
Ministrul Culturii, mesaj de Ziua Limbii Romani. Ioana Ciocan: „Fiecare limbă poartă cu ea o lume”
Sursa foto: Facebook/ Ioana Ciocan
Coralia Frigea
05 nov. 2026, 11:40, Politic
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Ioana Ciocan, ministrul Culturii, a transmis joi un mesaj, cu ocazia Zilei Mondiale a Limbii Romani. Ea a declarat că atât limba romani, cât și tradițiile comunității trebuie conservate.

„În 2015, UNESCO a proclamat ziua de 5 noiembrie drept Ziua Mondială a Limbii Romani, pentru a atrage atenția asupra importanței protejării și promovării sale”, a transmis Ioana Ciocan.

Ce a învățat ministrul, după vizita din Ferentari

Ministrul Culturii a declarat că vizita recentă de la Studiourile Ferentari a adus-o mai aproape de diferite comunități și etnii.

„Mi-aș dori ca tot mai mulți copii romi să aibă posibilitatea de a-și învăța și folosi limba maternă, să-și cunoască istoria și să crească având încredere în propria identitate. Iar cultura romă să fie tot mai prezentă în instituțiile și în proiectele culturale pe care le susținem”, a mai spus Ciocan.

Ministru: Merită să fie auzită

Ioana Ciocan mai încurajează ascultarea limbii romani, dar și vorbirea ei, promovându-i istoria.

„Limba romani are în spate o istorie lungă, în care cultura și tradițiile au supraviețuit unor perioade de persecuție, marginalizare și discriminare. Este o limbă vorbită de generații de oameni care au contribuit și continuă să contribuie la cultura României. Merită să fie auzită în școli, pe scenă, în literatură, în muzică și în spațiul public”, a concluzionat ministrul.

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