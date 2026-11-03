Manuscrisele lui George Enescu, mutate după cinci ani din containerele de la Palatul Cantacuzino. Unde vor fi păstrate

Ministerul Culturii anunță că manuscrisele lui George Enescu și alte bunuri de patrimoniu, depozitate în containere din 2021, sunt transferate în spații puse la dispoziție de Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași, într-un sediu recent renovat. Acestea asigură condiții controlate de temperatură și umiditate, corespunzătoare cerințelor de păstrare a manuscriselor și a celorlalte obiecte din colecție.

Transferul a devenit posibil după ce ministra Culturii, Ioana Ciocan, a deblocat, în primele zile de mandat, demersurile administrative necesare identificării unei soluții de depozitare temporară adecvate pentru patrimoniul Muzeului Național „George Enescu”.

Firmă internațională de transport

Colecția Muzeului Național „George Enescu” cuprinde partituri și manuscrise muzicale, corespondență, fotografii, cărți de patrimoniu, tablouri, obiecte de artă decorativă, mobilier, instrumente muzicale, obiecte personale și documente de arhivă.

Transferul patrimoniului se desfășoară etapizat, cu respectarea cerințelor de manipulare, transport, depozitare și conservare specifice fiecărei categorii de bunuri.

Operațiunea este realizată de o firmă internațională specializată în transportul bunurilor culturale, cu experiență în manipularea și transportul unor opere semnate de Picasso, Matisse și Brâncuși.

Pentru protejarea patrimoniului sunt utilizate ambalaje suplimentare etanșe, în care sunt introduse cutiile deja sigilate ce conțin documentele. Bunurile beneficiază de asigurare pe durata transportului.

Se pot face intervenții de restaurare

Reprezentanții Ministerului Culturii susțin că relocarea manuscriselor face parte dintr-un proiect mai amplu de protejare, cercetare și valorificare a patrimoniului enescian.

Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași nu va asigura doar depozitarea în condiții corespunzătoare, ci și carantina preventivă, expertizarea biologică, conservarea, expunerea și promovarea colecției. Astfel, manuscrisele vor putea fi accesibile atât cercetătorilor, cât și publicului larg, cu respectarea condițiilor de protejare a patrimoniului.

Specialiștii celor două instituții vor putea realiza intervenții de restaurare asupra pieselor de mobilier, picturilor, obiectelor din hârtie și cărților. De asemenea, muzeele din Iași și București au în vedere organizarea unei expoziții dedicate lui George Enescu.

Complexul Muzeal Național „Moldova” pune gratuit la dispoziție spațiile de depozitare temporară.

De ce este necesară mutarea patrimoniului

Relocarea este necesară atât pentru protejarea colecției, cât și pentru continuarea lucrărilor de restaurare a Palatului Cantacuzino și a Casei memoriale „George Enescu”.

Containerele în care au fost depozitate bunurile începând din 2021 ocupă spațiul necesar accesului vehiculelor, utilajelor și echipamentelor și împiedicau desfășurarea unor activități specifice organizării lucrărilor de restaurare.

Ministerul Culturii a analizat posibilitățile de depozitare temporară în București, fără să identifice o soluție oficială disponibilă care să îndeplinească cerințele necesare.