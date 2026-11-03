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Un pietrar francez restaurează albia unui pârâu din Brașov după o tehnică veche de sute de ani

Un pietrar francez stabilit în România a refăcut o porțiune de cinci metri din zidul de sprijin al pârâului Graft, în zona După Ziduri din Brașov, folosind piatră naturală cioplită și o tehnică tradițională de zidărie fără mortar, veche de sute de ani. Primăria Brașov pregătește documentația pentru extinderea soluției pe întreaga zonă descoperită a canalului.
Un pietrar francez restaurează albia unui pârâu din Brașov după o tehnică veche de sute de ani
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Foto: Primăria Brașov
Cosmin Pirv
03 nov. 2026, 16:46, Cultură-Media
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Romain Giudicelli Bernard, un pietrar francez stabilit în România, a adaptat tehnica de zidărie uscată la condițiile din teren, după ce în spatele zidului au fost descoperite cabluri electrice care alimentează Maternitatea Brașov.

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Astfel, pietrele au fost cioplite și ajustate individual, pentru a se îmbina și a avea contact direct unele cu altele, fără ca mortarul să fie necesar pentru fixarea lor. Acesta a fost folosit doar în partea din spate a zidăriei, pentru a limita infiltrarea apei și a proteja cablurile.

„Am adaptat intervenția la condițiile identificate în teren, păstrând aspectul tradițional al zidăriei și asigurând, în același timp, protecția infrastructurii existente”, a explicat Romain Giudicelli Bernard.

Canal artificial

Canalul Graft a fost amenajat artificial începând cu secolele XIV-XV, pentru a prelua surplusul de apă care traversa Cetatea Brașovului. Acesta se desfășoară paralel cu zidul de apărare, pe latura nord-vestică a cetății, având și rolul de a proteja fortificațiile medievale.

Potrivit arhitectei Alexandra Stoica, specializată în monumente istorice, în urma analizelor au fost identificate două zone în care se mai păstrează tehnica istorică a zidăriei uscate: la ieșirea din porțiunea acoperită a canalului și în zona Bastionului Graft.

Conform acesteia, cea mai mare parte a zidului existent a fost realizată în anii ’60, folosind piatră și mortar.

„Având în vedere că au trecut mai multe decenii de la ultimele lucrări majore, este necesar să stabilim soluțiile potrivite pentru consolidarea și punerea în siguranță a zidului”, a declarat Alexandra Stoica.

Lucrările vor fi extinse

Obiectivul autorităților este atât protejarea structurii existente, cât și protejarea zidului medieval al cetății în eventualitatea unor viituri care ar putea coborî din cartierul Șchei

Primăria pregătește documentația pentru refacerea întregii zone descoperite a pârâului Graft, fie prin utilizarea pietrei cioplite, fie prin găsirea unor soluții de către proiectant, care să îmbrace aceste ziduri din beton armat.

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