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Transilvania, alături de Innsbruck și Chamonix, printre cele mai bune destinații de iarnă pentru cei care nu schiază

Transilvania este alături de Innsbruck sau Chamonix inclusă într-o selecție alcătuită de jurnaliștii de la The Guardian a celor mai bune destinații de iarnă pentru cei care nu schiază.
Transilvania, alături de Innsbruck și Chamonix, printre cele mai bune destinații de iarnă pentru cei care nu schiază
Cosmin Pirv
01 nov. 2026, 16:12, Life-Inedit
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Jurnaliștii britanici de la The Guardian recomandă în Transilvania drumețiile cu rachete de zăpadă și observarea urșilor.

Ei scriu că Munții Carpați sunt unul dintre ultimele bastioane ale Europei pentru prădătorii mari: se estimează că există peste 10.000 de urși bruni și aproximativ 2.500 de lupi cenușii numai în România.

Traseul recomandat pornește de la o pensiune din satul Măgura și include o drumeție de-a lungul Cheilor de la Zărnești, „cu pereții lor verticali de calcar care se înalță la 200 de metri deasupra fundului înghețat al canionului”. Biserici medievale, centrul istoric al Brașovului și sanctuarul de urși Libearty sunt alte atracții ale zonei.

Despre Castelul Bran, jurnaliștii spun că „arată mai gotic ca niciodată și este și mai frumos fără mulțimile însetate de sânge din timpul verii”.

Destinații în toatî Europa

Articolul The Guardian prezintă opt destinații europene pentru vacanțe de iarnă fără schi, Transilvania fiind una dintre regiunile recomandate.

Celelalte șapte destinații recomandate de publicația britanică sunt Ruka, în Finlanda, regiunea Cairngorms din Scoția, Chamonix, în Franța, Innsbruck, în Austria, arhipelagul Stockholm din Suedia, Munții Dolomiți din Italia și orașul Tromsø, din Norvegia.

Printre experiențele propuse turiștilor se numără observarea aurorei boreale, plimbările cu sănii trase de câini husky, patinajul pe lacuri înghețate, drumețiile montane și explorarea peisajelor de iarnă.

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