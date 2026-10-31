The Prodigy, vizită la Castelul Bran: „A trebuit să-i fac o vizită lui Dracula, la el acasă”

Într-un mesaj cu umor și trimiteri la legenda lui Dracula, membrii trupei au povestit despre vizita la Castelul Bran, explicând că au admirat întotdeauna modul în care celebrul personaj își desfășoară activitatea.

„Întotdeauna am iubit România și, bineînțeles, România înseamnă mult mai mult decât simple povești cu vampiri. Dar am admirat mereu modul în care Dracula își desfășoară activitatea. Așa că a trebuit să-i fac o vizită la el acasă”, au transmis cei de la The Prodigy.

Postarea continuă într-o notă amuzantă, membrii trupei identificând câteva asemănări între ei și celebrul vampir: niciunii nu sunt mari fani ai luminii directe a soarelui și preferă să-și desfășoare activitatea atunci când ceilalți dorm.

„Ne facem treaba cel mai bine atunci când ceilalți dorm”, au glumit artiștii, încheind mesajul cu o referire la apusul soarelui și la programul lor nocturn.

Membrii trupei nu spun când au fost în vizita la Castelul Bran, însă ținând cont de hainele subțiri, cel mai probabil este o vizită făcută în timpul verii.

Ultima vizită în România

Înainte de vizita la Castelul Bran, The Prodigy a fost în România pe 31 iulie 2026, când a fost headliner la Rockstadt Extreme Fest, desfășurat la Ghimbav, în județul Brașov. Trupa britanică a urcat pe scena festivalului în ultima seară a evenimentului, în fața fanilor muzicii rock și electronice, cu un concert care a inclus unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale, precum „Firestarter”, „Breathe”, „Voodoo People”, „Omen” și „Smack My Bitch Up”.