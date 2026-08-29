Dincolo de Dracula: România de care s-a îndrăgostit o italiancă după șase vizite

După șase călătorii în România, o italiancă spune că s-a îndrăgostit de țară și recomandă turiștilor să privească dincolo de Castelul Bran și legenda lui Dracula.

Traseul său include Brașov, Sighișoara, Sibiu, Transfăgărășan, Lacul Bâlea, Rupea, Viscri, Biertan, Mănăstirea Cârța și Cluj-Napoca.

Sibiul a impresionat-o prin celebrele ferestre ale caselor vechi, asemănătoare unor „ochi”, iar Transfăgărășanul prin peisajele spectaculoase.

Pentru ea, farmecul României stă tocmai în diversitatea locurilor descoperite de la o vizită la alta. După șase reveniri, țara a devenit pentru italiancă mai mult decât o destinație turistică: un loc de care spune că s-a îndrăgostit.

Citește pe Mediafax Italia: povestea completă și recomandările italiencei pentru o călătorie prin România.