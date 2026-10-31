Craiova găzduiește Campionatele Naționale de Gimnastică Aerobică

Evenimentul se desfășoară în Anul Nadia Comăneci și aduce în prim-plan performanța sportivă, reunind gimnaști de toate vârstele, de la categoriile de copii până la seniori, spune primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.

Participanții vor concura pentru titlurile de campioni naționali, oferind publicului un spectacol al eleganței, energiei și disciplinei sportive.

Organizarea competiției la Craiova reprezintă și o recunoaștere a infrastructurii sportive a orașului, care găzduiește astfel un nou eveniment de anvergură națională.

Accesul publicului în tribunele Sălii Polivalente este gratuit.