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Craiova găzduiește Campionatele Naționale de Gimnastică Aerobică

Craiova devine, în acest weekend, capitala gimnasticii aerobice din România. Pentru prima dată, orașul găzduiește Campionatele Naționale de Gimnastică Aerobică, competiție care reunește peste 300 de sportivi din întreaga țară, la Sala Polivalentă.
Craiova găzduiește Campionatele Naționale de Gimnastică Aerobică
Foto: Facebook
Laura Buciu
31 oct. 2026, 15:17, Sport
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Evenimentul se desfășoară în Anul Nadia Comăneci și aduce în prim-plan performanța sportivă, reunind gimnaști de toate vârstele, de la categoriile de copii până la seniori, spune primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.

Participanții vor concura pentru titlurile de campioni naționali, oferind publicului un spectacol al eleganței, energiei și disciplinei sportive.

Organizarea competiției la Craiova reprezintă și o recunoaștere a infrastructurii sportive a orașului, care găzduiește astfel un nou eveniment de anvergură națională.

Accesul publicului în tribunele Sălii Polivalente este gratuit.

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