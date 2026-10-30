U-BT Cluj-Napoca, test dificil cu Partizan Belgrad. Silvășan: Nu este cea mai roz perioadă a noastră

Partida Partizan Belgrad – U-BT Cluj-Napoca este programată luni, de la ora 14.00, în Sala Sporturilor „Ranko Žeravica” din capitala Serbiei, în cadrul etapei a șasea a Ligii Adriatice.

Cele două echipe s-au întâlnit și în sezonul trecut al Ligii Adriatice. În ambele meciuri s-au impus sârbii. A fost 85-92 în partida din Btarena și 90-79 în retur. Atunci, 521 de fani ai clujenilor au fost prezenți la partidă și au dominat fondul sonor din arenă.

În acest moment, Partizan este lidera Grupei B, iar U-BT este pe locul 4, cu un bilanț de două victorii și două înfrângeri.

Clujenii traversează „o perioadă complicată”, după cum spune antrenorul Mihai Silvășan, având în cealaltă competiție europeană în care participă, EuroCup, două victorii și trei înfrângeri.

„Trebuie să recunoaștem că nu este cea mai roz perioadă a noastră. Suntem dezamăgiți de ultimele rezulate și, în primul rând, de ultimele evoluții pe care le-am avut, însă una este să fii dezamăgit și alta este să cedezi. Rămânem optimiști, muncim în continuare pentru a deveni echipa care ne dorim să fim”, a declarat Silvășan, citat de site-ul oficial al clubului.

Acesta a anunțat că noul jucător adus la echipă, Leland Walker, nu va juca la Belgrad: „Probabil în cel cu Tenerife va fi debutul lui”.

„Despre meciul cu Partizan nu am ce să spun foarte multe. Toată lumea știe că jucăm cu o echipă de Euroligă, dar eu prefer să mă concentrez mai mult la jocul nostru și la ce avem noi de îmbunătățit”, a mai spus antrenorul.