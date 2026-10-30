Prima pagină » Sport » U-BT Cluj-Napoca, test dificil cu Partizan Belgrad. Silvășan: Nu este cea mai roz perioadă a noastră

U-BT Cluj-Napoca, test dificil cu Partizan Belgrad. Silvășan: Nu este cea mai roz perioadă a noastră

Campioana României la baschet, U-BT Cluj-Napoca, este în fața unui test dificil. În etapa a șasea a Ligii Adriatice, clujenii joacă în Serbia, cu Partizan Belgrad, echipă care evoluează în EuroLigă. Mihai Silvășan, antrenorul clujenilor, recunoaște că nu este cea mai bună perioadă a echipei sale, dar rămâne optimist: „Una este să fii dezamăgit și alta este să cedezi”.
U-BT Cluj-Napoca, test dificil cu Partizan Belgrad. Silvășan: Nu este cea mai roz perioadă a noastră
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca﻿
Cosmin Pirv
30 oct. 2026, 17:24, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Partida Partizan Belgrad – U-BT Cluj-Napoca este programată luni, de la ora 14.00, în Sala Sporturilor „Ranko Žeravica” din capitala Serbiei, în cadrul etapei a șasea a Ligii Adriatice.

Cele două echipe s-au întâlnit și în sezonul trecut al Ligii Adriatice. În ambele meciuri s-au impus sârbii. A fost 85-92 în partida din Btarena și 90-79 în retur. Atunci, 521 de fani ai clujenilor au fost prezenți la partidă și au dominat fondul sonor din arenă.

În acest moment, Partizan este lidera Grupei B, iar U-BT este pe locul 4, cu un bilanț de două victorii și două înfrângeri.

Clujenii traversează „o perioadă complicată”, după cum spune antrenorul Mihai Silvășan, având în cealaltă competiție europeană în care participă, EuroCup, două victorii și trei înfrângeri.

„Trebuie să recunoaștem că nu este cea mai roz perioadă a noastră. Suntem dezamăgiți de ultimele rezulate și, în primul rând, de ultimele evoluții pe care le-am avut, însă una este să fii dezamăgit și alta este să cedezi. Rămânem optimiști, muncim în continuare pentru a deveni echipa care ne dorim să fim”, a declarat Silvășan, citat de site-ul oficial al clubului.

Acesta a anunțat că noul jucător adus la echipă, Leland Walker, nu va juca la Belgrad: „Probabil în cel cu Tenerife va fi debutul lui”.

„Despre meciul cu Partizan nu am ce să spun foarte multe. Toată lumea știe că jucăm cu o echipă de Euroligă, dar eu prefer să mă concentrez mai mult la jocul nostru și la ce avem noi de îmbunătățit”, a mai spus antrenorul.

Recomandarea video

Legea integrității: cum i-a înfipt Nicușor Dan un cuțitaș în spate lui Dominic Fritz. Versiuni complet diferite între declarațiile oficiale și documentele trimise Comisiei Europene
G4Media
„Va avea loc o ședință de urgență” » România reacționează, după vestea venită astăzi dinspre Rusia
GSP.ro
Binance, reacție pentru Gândul după cel mai mare jaf crypto din istorie. Compania dă peste 6,3 miliarde de dolari ca să acopere pierderile
Gandul
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Cancan
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport
11 ani de la Colectiv: Unul dintre patronii clubului a ieșit deja din pușcărie, un altul se pregătește pentru liberarea condiționată. Ce procese îi așteaptă în anii următori
Libertatea
Ce poți face seara pentru sănătatea inimii și care sunt semnele unui infarct ce nu trebuie ignorate
CSID
Mașina Zilei: Hyundai Tucson, un SUV preferat de români, cu motorizare diesel de 1,6 litri. Cât costă modelul sud-coreean?
Promotor