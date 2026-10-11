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U-BT Cluj-Napoca, învinsă de campioana Dubai Basketball în BTarena, în Liga Adriatică

U-BT Cluj-Napoca a pierdut duminică, pe teren propriu, în fața formației Dubai Basketball, scor 85-92, în etapa a treia a Ligii Adriatice. Echipa clujeană nu a reușit să oprească parcursul fără înfrângere al campioanei en-titre în competiția regională.
U-BT Cluj-Napoca, învinsă de campioana Dubai Basketball în BTarena, în Liga Adriatică
Foto: ABA League
Cosmin Pirv
11 oct. 2026, 15:43, Sport
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Meciul U-BT Cluj-Napoca – Dubai Basketball s-a disputat de la ora 13.00, în BTarena, în fața a 6.228 de spectatori.

Clujenii au avut un prim sfert echilibrat, încheiat cu un avantaj de două puncte pentru oaspeți. U-BT a revenit în sfertul al doilea și a intrat la pauză cu un avantaj de nouă puncte, scor 45-36.

Dubai Basketball a răsturnat însă situația în sfertul al treilea, pe care l-a încheiat în avantaj, 68-59. Oaspeții au menținut diferența până la final, impunându-se cu 92-85.

Pentru campioana României, Kullamae a marcat 19 puncte, iar Smart, 18. De la formația oaspete, Wright a fost principalul marcator, cu 14 puncte.

U-BT Cluj-Napoca va juca următorul meci din Liga Adriatică duminică, 18 octombrie, în deplasare cu Spartak Office Shoes Subotica. Până atunci, clujenii vor întâlni miercuri, 14 octombrie, formația Šiauliai, în deplasare, în EuroCup.

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