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U-BT Cluj-Napoca înfruntă campioana Ligii Adriatice. BC Dubai vine în BTarena cu vedete din Euroligă

U-BT Cluj-Napoca se pregătește pentru un duel de gală în Liga Adriatică. BC Dubai, campioana en-titre, formație care evoluează și în Euroligă, vine duminică în BTarena, unde echipa antrenată de Mihai Silvășan va încerca să obțină prima victorie în fața adversarei din Emiratele Arabe Unite.
U-BT Cluj-Napoca înfruntă campioana Ligii Adriatice. BC Dubai vine în BTarena cu vedete din Euroligă
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca﻿
Cosmin Pirv
09 oct. 2026, 17:32, Sport
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BC Dubai, adversara de duminică a U-BT Cluj-Napoca, a început sezonul în Euroligă cu victorii în fața unor adversari de calibru, Real Madrid, scor 78-77, și FC Barcelona, scor 94-87. Ulterior, formația pregătită de Xavi Pascual a pierdut cu Fenerbahce și Steaua Roșie Belgrad.

BC Dubai a debutat, așa cum era de așteptat, cu o victorie și în prima rundă a Ligii Adriatice, 85-70 pe terenul celor de la Perspektiva Ilirija.

Echipa din Emiratele Arabe Unite și-a întărit lotul în această vară cu jucători precum Elie Okobo, Jaron Blossomgame și Tornike Shengelia.

BC Dubai a câștigat sezonul trecut Liga Adriatică, după ce a învins Partizan Belgrad în finală.

Clujenii au întâlnit de două ori BC Dubai în sezonul precedent. Au pierdut cu 81-77 în deplasare și cu 110-93 pe teren propriu.

„Ne dorim să ne luptăm și să ne jucăm șansa pentru a reuși să câștigăm meciul”, a declarat antrenorul Mihai Silvășan, care a precizat că lotul va fi același ca la partida cu Veneția. Dušan Beslać rămâne indisponibil din cauza unei accidentări.

U-BT va evolua în echipament roz, în cadrul campaniei #CuMamaLaMamo, dedicată conștientizării luptei împotriva cancerului la sân. Echipamentele vor fi scoase la licitație la finalul lunii, în scop caritabil.

Partida din etapa a treia a Ligii Adriatice este programată duminică, 11 octombrie, de la ora 13.00, și va fi transmisă în direct de Prima Sport.

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