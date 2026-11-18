Într-un meci disputat în fața a peste 5.200 de spectatori, U-BT și-a luat revanșa în fața echipei italiene, care câștigase prima confruntare dintre cele două formații la o diferență de 34 de puncte, scor 89-55.

U-BT a câștigat de această dată cu 87-79, iar Jalyn McCreary a fost principalul marcator al clujenilor, cu 32 de puncte.

În urma acestui rezultat, campioana României ajunge la un bilanț de trei victorii și cinci înfrângeri în EuroCup.

Următorul meci din competiția europeană este programat pe 9 decembrie, în deplasare, cu Umana Reyer Veneția.

Până atunci, clujenii vor juca duminică, 22 noiembrie, pe teren propriu, cu Zadar, în Liga Adriatică. Pe 6 decembrie, clujenii vor întâlni în deplasare formația Bosna Telecom, în aceeași competiție.