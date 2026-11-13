U-BT Cluj-Napoca joacă sâmbătă în Liga Adriatică împotriva echipei la care este director sportiv tatăl lui Luka Dončić

Partida U-BT Cluj-Napoca – Perspektiva Ilirija este programată sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 13.00, în Btarena.

Este prima dată când cele două echipe se întâlnesc. Perspektiva Ilirija are aproape 70 de ani de istorie și a câștigat de cinci ori titlul intern.

Clubul din Ljubljana a debutat în ABA League în sezonul 2025-2026.

Saša Dončić, director sportiv

Reprezentanții lui U-BT scriu în avancronica partidei că staff-ul echipei din Slovenia include două nume importante.

Este vorba de Saša Dončić, tatăl lui Luka Dončić, superstarul lui Los Angeles Lakers, care este directorul sportiv al clubului. Acesta a ocupat și funcția de antrenor principal în perioadele 2015-2019 și 2020-2022. De asemenea, pe banca tehnică a slovenilor se află acum Gašper Okorn, care este și selecționer al naționalei Ungariei.

Stefan Todorović este principalul marcator al echipei, cu o medie de 17.6 puncte înscrise după primele șase etape din Grupa B. Cameron Shelton îl urmează cu 12.3 puncte înscrise pe partidă, în timp ce Edo Murić completează podiumul marcatorilor, cu 11.6 puncte înscrise pe duel.

Silvășan: Trebuie să ne recâștigăm încrederea

Gruparea din Ljubljana ocupă în momentul de față locul 8 în Grupa B a Ligii Adriatice, având un bilanț identic cu cel al clujenilor, de două victorii și patru înfrângeri.

Până la finalul turului grupei B, clujenii vor mai avea de jucat două partide, una cu Zadar în ultima etapă și restanța cu Mega Basket, din prima rundă, a cărei dată de disputare nu a fost încă stabilită.

„Ne dorim foarte mult acest lucru și trebuie să ne recâștigăm încrederea cu o victorie sâmbătă. Ne dorim mult acest lucru. Băieții s-au antrenat foarte bine și își doresc foarte mult să depășim acest moment”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT Cluj-Napoca.

Clubul a anunțat că Leland Walker, cel mai recent transfer, a încheiat tratamentul și va juca sâmbătă, în timp ce Dušan Beslać urmează în continuare protocolul de recuperare.