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Italia a învins Franța după o revenire spectaculoasă. Pio Esposito a marcat de două ori și a dus Squadra Azzurra pe primul loc

Italia a învins Franța cu 3-1, joi seară, pe San Siro, după ce a fost condusă încă din minutul 10. Pio Esposito, autorul unei duble, și Davide Frattesi au adus victoria echipei pregătite de Roberto Mancini, care a urcat pe primul loc în grupa sa din Nations League.
Italia a învins Franța după o revenire spectaculoasă. Pio Esposito a marcat de două ori și a dus Squadra Azzurra pe primul loc
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
13 nov. 2026, 06:26, Sport
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Partida a început însă prost pentru italieni, potrivit Sky Sport. Michael Olise a profitat de o pasă greșită a portarului Gianluigi Donnarumma, a recuperat mingea și a deschis scorul în minutul 10. Franța a continuat să pună probleme, dar Italia a revenit prin Pio Esposito. Atacantul a egalat în minutul 26, după o acțiune a lui Nicolò Cambiaghi pe partea stângă. Francezii au fost aproape să înscrie din nou înainte de pauză, însă șutul lui Bradley Barcola a lovit bara.

Un frate a ratat penalty-ul, celălalt a înscris

Repriza secundă a adus o succesiune de momente spectaculoase. Rayan Cherki a trimis mingea în bară în minutul 52, iar opt minute mai târziu Italia a primit un penalty. Sebastiano Esposito și-a asumat executarea loviturii de la 11 metri, dar a trimis pe lângă poartă.

Ratarea nu i-a descurajat pe italieni. În minutul 63, Davide Frattesi a înscris din centrarea lui Federico Dimarco, introdus pe teren cu doar un minut înainte. Italia a mai primit un penalty în minutul 73, după ce Antonio Vergara a fost faultat în careu. De această dată, responsabilitatea a fost preluată de Pio Esposito, fratele mai mic al lui Sebastiano. Atacantul l-a învins pe Mike Maignan și a stabilit scorul final, 3-1.

Italia învinge Franța pe teren propriu după 64 de ani

Victoria are și o semnificație istorică. Italia nu mai învinsese Franța acasă din 5 mai 1962, când câștigase cu 2-1 la Florența, prin dubla lui José Altafini. Pio Esposito a ajuns la nouă goluri în numai 14 selecții pentru națională, dintre care șapte ca titular. La 21 de ani, atacantul ocupă locul secund într-un clasament istoric al marcatorilor Italiei la această vârstă, după Giuseppe Meazza.

Italia a acumulat zece puncte și a egalat Franța în fruntea grupei, având avantajul rezultatelor directe. Belgia se află la un singur punct în urmă. În ultima etapă, italienii vor întâlni Belgia, duminică, la Bruxelles. Un egal le este suficient pentru calificarea în sferturile Nations League. Roberto Mancini nu îl va putea folosi însă pe Alessandro Bastoni, suspendat după cartonașul galben primit împotriva Franței.

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