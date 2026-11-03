Champions League. PSG și Interul lui Chivu câștigă clar. Barcelona și Bayern, victorioase. Manchester United, revenire senzațională

Cele șapte partide din Champions League începute la ora 22:00 au produs 23 de goluri, menținând media ridicată de goluri înscrise în competiție. Cea mai clară victorie a fost obținută de campioana Europei, PSG, care a surclasat pe Villarreal cu 6-0, în deplasare.

Campioana Europei a dominat confruntarea și a stabilit un record istoric. PSG a marcat patru goluri în numai 16 minute și două secunde, cea mai rapidă succesiune de patru goluri reușită de o echipă într-un meci de Champions League, potrivit datelor Opta.

Cele patru goluri au fost marcate astfel:

– min. 9 – João Neves (0-1): a deschis scorul după un corner executat de Désiré Doué.

– min. 12 – Désiré Doué (0-2): a profitat de o eroare importantă a portarului Péter Gulácsi, care a oferit mingea adversarilor printr-o repunere greșită.

– min. 13 – Senny Mayulu (0-3): a finalizat din voleu o fază construită după o recuperare în jumătatea adversă.

– min. 17 – Fabián Ruiz (0-4): a înscris cu un șut din interiorul careului, după o fază în care au fost implicați Achraf Hakimi și Maghnes Akliouche.

După pauză, parizienii nu au redus presiunea. Fabián Ruiz a reușit dubla în minutul 50, după o pasă excelentă a lui Vitinha, finalizând cu exteriorul piciorului stâng.

Scorul final, 6-0, a fost stabilit în minutul 78 de tânărul David Boly, fundaș francez în vârstă de 17 ani, care fusese promovat recent la prima echipă și debutase în Ligue 1 cu doar câteva zile înainte.

De asemenea, PSG a egalat cea mai mare diferență de scor înregistrată până acum în faza ligii din sezonul 2026/2027, după succesul lui Aston Villa, scor 6-0, cu Fenerbahçe în etapa a doua.

Victoria a consolidat poziția lui PSG în fruntea clasamentului fazei ligii. Formația pregătită de Luis Enrique a ajuns la 12 puncte din patru partide, cu 20 de goluri marcate.

Inter bifează al doilea succes stagional din competiție

În Țările de Jos, Inter Milano, echipa pregătită de Cristian Chivu, a obținut o victorie fără emoții, scor 3-0, în fața lui Feyenoord.

Yann-Aurel Bisseck a marcat în minutul 8, Pio Esposito a dublat avantajul în minutul 34, iar Piotr Zieliński a stabilit scorul final în minutul 54, după o pasă decisivă a lui Nicolò Barella. Pentru Inter este al doilea succes la rând, fără să primească gol, ajungând la un total de șase puncte.

FC Barcelona a câștigat cu 3-0 confruntarea cu Aston Villa. Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 7, iar Raphinha a înscris de două ori, în minutele 52 și 64. Al doilea gol al brazilianului a venit după o pasă spectaculoasă a lui João Cancelo.

Barcelona se menține pe locul secund în clasament, cu 9 puncte.

Bayern München a obținut o victorie importantă în deplasare, scor 2-0, în fața lui Atlético Madrid. Golurile campioanei Germaniei au fost înscrise de tânărul Lennart Karl (54) și de Konrad Laimer (74), într-o partidă în care bavarezii au controlat mare parte din joc.

Portarul bavarezilor Manuel Neuer a ajuns la 164 de apariții în Liga Campionilor, un record pentru un jucător german. Ocupă, de asemenea, a treia poziție în clasamentul all-time al competiției, după Cristiano Ronaldo și Iker Casillas.

Manchester United, victorie importantă cu AS Roma după o revenire spectaculoasă

Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri s-a disputat pe Old Trafford, unde Manchester United a învins-o pe AS Roma cu 3-2, după ce italienii au condus cu două goluri la pauză. Matías Soulé a deschis scorul în minutul 11, iar Donyell Malen a majorat avantajul din penalty, în minutul 18.

Bruno Fernandes a redus diferența în minutul 58, tot din penalty, după repetarea loviturii de pedeapsă. Egalarea a venit în minutul 83, prin Matheus Cunha, care a profitat de o eroare defensivă. Brazilianul a reușit dubla trei minute mai târziu, în urma unei pase excelente oferite de tânărul Shea Lacey.

United a fost aproape de a marca și în minutul 59, când șutul lui Bryan Mbeumo a lovit ambele bare. Victoria a întrerupt o serie de nouă meciuri fără succes pentru formația engleză.

În celelalte meciuri, LASK a învins-o pe Slovan Bratislava cu 4-0, iar Bodø/Glimt și Lille au încheiat la egalitate, scor 0-0, singura partidă fără goluri din programul serii.