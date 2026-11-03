Champions League. PSG și Interul lui Chivu câștigă clar. Barcelona și Bayern, victorioase. Manchester United, revenire senzațională

Cele șapte partide din Champions League începute la ora 22:00 au produs 23 de goluri, menținând media ridicată de goluri înscrise în competiție. Cea mai clară victorie a fost obținută de campioana Europei, PSG, care a surclasat pe Villarreal cu 6-0, în deplasare.
Campioana Europei a dominat confruntarea și a stabilit un record istoric. PSG a marcat patru goluri în numai 16 minute și două secunde, cea mai rapidă succesiune de patru goluri reușită de o echipă într-un meci de Champions League, potrivit datelor Opta.
Cele patru goluri au fost marcate astfel:
– min. 9 – João Neves (0-1): a deschis scorul după un corner executat de Désiré Doué.
– min. 12 – Désiré Doué (0-2): a profitat de o eroare importantă a portarului Péter Gulácsi, care a oferit mingea adversarilor printr-o repunere greșită.
– min. 13 – Senny Mayulu (0-3): a finalizat din voleu o fază construită după o recuperare în jumătatea adversă.
– min. 17 – Fabián Ruiz (0-4): a înscris cu un șut din interiorul careului, după o fază în care au fost implicați Achraf Hakimi și Maghnes Akliouche.
După pauză, parizienii nu au redus presiunea. Fabián Ruiz a reușit dubla în minutul 50, după o pasă excelentă a lui Vitinha, finalizând cu exteriorul piciorului stâng.
Scorul final, 6-0, a fost stabilit în minutul 78 de tânărul David Boly, fundaș francez în vârstă de 17 ani, care fusese promovat recent la prima echipă și debutase în Ligue 1 cu doar câteva zile înainte.
De asemenea, PSG a egalat cea mai mare diferență de scor înregistrată până acum în faza ligii din sezonul 2026/2027, după succesul lui Aston Villa, scor 6-0, cu Fenerbahçe în etapa a doua.
Victoria a consolidat poziția lui PSG în fruntea clasamentului fazei ligii. Formația pregătită de Luis Enrique a ajuns la 12 puncte din patru partide, cu 20 de goluri marcate.
În Țările de Jos, Inter Milano, echipa pregătită de Cristian Chivu, a obținut o victorie fără emoții, scor 3-0, în fața lui Feyenoord.
Yann-Aurel Bisseck a marcat în minutul 8, Pio Esposito a dublat avantajul în minutul 34, iar Piotr Zieliński a stabilit scorul final în minutul 54, după o pasă decisivă a lui Nicolò Barella. Pentru Inter este al doilea succes la rând, fără să primească gol, ajungând la un total de șase puncte.
FC Barcelona a câștigat cu 3-0 confruntarea cu Aston Villa. Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 7, iar Raphinha a înscris de două ori, în minutele 52 și 64. Al doilea gol al brazilianului a venit după o pasă spectaculoasă a lui João Cancelo.
Barcelona se menține pe locul secund în clasament, cu 9 puncte.
Bayern München a obținut o victorie importantă în deplasare, scor 2-0, în fața lui Atlético Madrid. Golurile campioanei Germaniei au fost înscrise de tânărul Lennart Karl (54) și de Konrad Laimer (74), într-o partidă în care bavarezii au controlat mare parte din joc.
Portarul bavarezilor Manuel Neuer a ajuns la 164 de apariții în Liga Campionilor, un record pentru un jucător german. Ocupă, de asemenea, a treia poziție în clasamentul all-time al competiției, după Cristiano Ronaldo și Iker Casillas.
Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri s-a disputat pe Old Trafford, unde Manchester United a învins-o pe AS Roma cu 3-2, după ce italienii au condus cu două goluri la pauză. Matías Soulé a deschis scorul în minutul 11, iar Donyell Malen a majorat avantajul din penalty, în minutul 18.
Bruno Fernandes a redus diferența în minutul 58, tot din penalty, după repetarea loviturii de pedeapsă. Egalarea a venit în minutul 83, prin Matheus Cunha, care a profitat de o eroare defensivă. Brazilianul a reușit dubla trei minute mai târziu, în urma unei pase excelente oferite de tânărul Shea Lacey.
United a fost aproape de a marca și în minutul 59, când șutul lui Bryan Mbeumo a lovit ambele bare. Victoria a întrerupt o serie de nouă meciuri fără succes pentru formația engleză.
În celelalte meciuri, LASK a învins-o pe Slovan Bratislava cu 4-0, iar Bodø/Glimt și Lille au încheiat la egalitate, scor 0-0, singura partidă fără goluri din programul serii.