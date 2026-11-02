Cristian Chivu, înainte de meciul lui Inter cu Feyenoord în Liga Campionilor după eșecul din derby-ul cu AC Milan: „Privim fiecare obiectiv pe rând”

Inter a pierdut derby-ul cu AC Milan, scor 1-3, fiind primul eșec din actuala ediție din Serie A pentru formația condusă de românul Cristian Chivu.

„Sunt convins că vom face o impresie bună, dacă vom transforma frustrarea provocată de înfrângerea de sâmbătă în energie pozitivă. Acum nu ne gândim la campionat, ci vrem să onorăm numele lui Inter pe scena europeană”, a declarat Chivu, luni seară, la conferința de presă premergătoare partidei cu Feyenoord, din deplasare.

Antrenorul a explicat că discuțiile purtate cu jucătorii după derby i-au oferit încredere în capacitatea grupului de a reacționa.

„Cred în muncă, în ceea ce face echipa și în ceea ce va face. Antrenez mari campioni, care de ani au ridicat standardele și au adus prestigiu clubului Inter. Din greșeli trebuie să învățăm și să încercăm să le corectăm. Am comis mai multe împotriva lui Milan, iar obiectivul este să nu le repetăm. Trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere”, a afirmat tehnicianul.

Chivu, avertisment înaintea deplasării la Rotterdam

Cristian Chivu anticipează o partidă dificilă pe stadionul De Kuip, unde Feyenoord beneficiază de susținerea unui public cunoscut pentru atmosfera creată la meciurile importante.

Românul cunoaște arena din perioada în care evolua la Ajax Amsterdam. Acesta și-a amintit de finala Cupei Olandei din 2002, câștigată de Ajax în fața lui Utrecht, scor 3-2, după un gol de aur înscris de Zlatan Ibrahimovic.

„Acest loc îmi amintește de o amintire frumoasă, pentru că aici am câștigat Cupa Olandei cu Ajax. A marcat Zlatan golul de aur împotriva lui Utrecht. Dar a trecut foarte mult timp, acum trebuie să mă gândesc la prezent. Știu că vom găsi o atmosferă încinsă. Feyenoord se simte foarte bine când joacă pe propriul stadion. Va fi dificil, dar aceasta este Liga Campionilor”, a spus Chivu.

Inter are doar trei puncte în Liga Campionilor

Inter traversează un început dificil în actuala ediție a Ligii Campionilor. Formația pregătită de Cristian Chivu a pierdut primele două confruntări, 1-2 cu Real Madrid și 3-4 cu Club Brugge, înainte de a obține prima victorie, 1-0 cu Șahtior Donețk, grație golului înscris de Carlos Augusto.

Astfel, italienii au acumulat trei puncte după primele trei etape și ocupă locul 21, o poziție în a doua jumătate a clasamentului fazei ligii. Feyenoord are același număr de puncte, după o înfrângere cu Barcelona (1-5), o victorie cu Como (3-2) și un eșec în fața lui Real Betis (0-1).

Chivu a explicat că obiectivul formației italiene este să abordeze competiția pas cu pas.

„Calculasem că pentru a intra între primele opt echipe ar fi nevoie de 16 puncte. Acum avem trei, dar suntem încă în cursă și trebuie să privim fiecare obiectiv pe rând”, a precizat antrenorul.

Istoricul confruntărilor dintre Inter și Feyenoord

Cele două formații s-au întâlnit în două duble europene. Feyenoord s-a impus în semifinalele Cupei UEFA din sezonul 2001-2002. Inter a eliminat formația din Rotterdam în optimile de finală ale Ligii Campionilor din sezonul 2024-2025.

Potrivit statisticilor UEFA, Feyenoord este neînvinsă în ultimele șase meciuri disputate pe teren propriu în Liga Campionilor împotriva unor formații italiene, având patru victorii și două remize. De cealaltă parte, Inter nu a pierdut niciuna dintre cele 13 confruntări disputate în Liga Campionilor împotriva unor echipe din Țările de Jos, bilanțul fiind de zece victorii și trei remize.

Partida Feyenoord – Inter se va disputa marți, 3 noiembrie, de la ora 22:00, pe stadionul De Kuip din Rotterdam, contând pentru etapa a patra a fazei ligii din Champions League.