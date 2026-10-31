Prima înfrângere pentru Cristi Chivu în Serie A, chiar în derby-ul cu AC Milan. Inter pierde primul loc și este în pericol să se îndepărteze de lider

Inter a intrat în derby-ul de pe San Siro din postura de lider al campionatului, cu 25 de puncte obținute în primele nouă etape, după opt victorii și o remiză. Formația pregătită de Cristi Chivu avea însă să fie surprinsă încă din primele minute de rivala AC Milan.

Christian Pulisic a deschis scorul în minutul 4, cu o lovitură de cap, după o acțiune la care a contribuit Diego Moreira. Șase minute mai târziu, Adrien Rabiot a majorat avantajul gazdelor, finalizând o fază construită tot de Moreira.

Conduși cu 2-0 după numai zece minute, jucătorii lui Chivu au încercat să revină în meci. Alessandro Bastoni a redus diferența în minutul 22, după o lovitură de colț, readucând speranțele în tabăra nerazzurrilor.

Inter a fost aproape de egalare în minutul 33, când Djed Spence a avut o oportunitate importantă, dar portarul Mike Maignan a intervenit decisiv.

În locul golului egalizator, a venit însă o nouă lovitură pentru echipa antrenorului român. În minutul 43, Diego Moreira a executat spectaculos o lovitură liberă, trimițând mingea la vinclu și stabilind scorul pauzei, 3-1 pentru AC Milan.

Inter nu a mai reușit să revină după pauză

În repriza secundă, Inter a încercat să preia inițiativa și să reducă diferența, însă defensiva gazdelor a rezistat.

Una dintre cele mai importante ocazii ale formației lui Chivu a venit în minutul 56, când Carlos Augusto a reluat cu capul o centrare trimisă de Hakan Çalhanoğlu, dar mingea a trecut pe lângă poarta apărată de Maignan.

AC Milan a gestionat avantajul de două goluri până la fluierul final, obținând o victorie importantă atât pentru rivalitatea locală, cât și pentru clasamentul campionatului.

Diego Moreira a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai partidei, contribuind la toate cele trei goluri ale gazdelor, cu două pase decisive și o reușită personală.

Cristi Chivu pierde primul loc în Serie A

Înfrângerea vine după un început de sezon remarcabil pentru tehnicianul român. Chivu devenise primul antrenor din istoria lui Inter care a acumulat 25 de puncte în primele nouă etape ale unui sezon de Serie A.

După derby, Inter rămâne cu 25 de puncte, dar coboară pe poziția secundă, fiind depășită de Lazio, care are același număr de puncte, însă un golaveraj superior și un meci mai puțin disputat.

Formația din Roma poate ajunge la 28 de puncte și se poate desprinde la trei lungimi de Inter dacă va câștiga partida cu Cagliari.

De cealaltă parte, AC Milan urcă pe locul al patrulea, cu 21 de puncte, reintrând în lupta pentru pozițiile fruntașe ale clasamentului.