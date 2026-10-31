Zverev, eliminat în semifinale la Viena de Alex de Minaur. Australianul va juca finala cu Alcaraz

De Minaur a câștigat primul set cu 6-4, însă Zverev a revenit în actul secund, pe care l-a dominat și l-a încheiat cu 6-1.

Setul decisiv a fost echilibrat și s-a încheiat la tie-break, unde australianul s-a impus cu 7-4, după două ore și 33 de minute de joc.

Australianul îl va întâlni duminică în finala de la Viena pe Carlos Alcaraz, care l-a învins sâmbătă pe rusul Daniil Medvedev, cu 6-4, 7-6 (7-2).

Victoria îi aduce lui De Minaur și un avantaj important în cursa pentru calificarea la Turneul Campionilor de la Torino. Australianul a urcat provizoriu pe ultimul loc calificabil, cu un punct peste spaniolul Rafael Jódar. Rezultatul final al cursei va fi decis după turneul de la Paris.