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Zverev, eliminat în semifinale la Viena de Alex de Minaur. Australianul va juca finala cu Alcaraz

Australianul Alex de Minaur l-a învins sâmbătă pe germanul Alexander Zverev, scor 6-4, 1-6, 7-6 (7-4), și s-a calificat în finala turneului ATP 500 de la Viena, unde îl va întâlni duminică pe spaniolul Carlos Alcaraz.
Zverev, eliminat în semifinale la Viena de Alex de Minaur. Australianul va juca finala cu Alcaraz
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
31 oct. 2026, 21:17, Sport
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De Minaur a câștigat primul set cu 6-4, însă Zverev a revenit în actul secund, pe care l-a dominat și l-a încheiat cu 6-1.

Setul decisiv a fost echilibrat și s-a încheiat la tie-break, unde australianul s-a impus cu 7-4, după două ore și 33 de minute de joc.

Australianul îl va întâlni duminică în finala de la Viena pe Carlos Alcaraz, care l-a învins sâmbătă pe rusul Daniil Medvedev, cu 6-4, 7-6 (7-2).

Victoria îi aduce lui De Minaur și un avantaj important în cursa pentru calificarea la Turneul Campionilor de la Torino. Australianul a urcat provizoriu pe ultimul loc calificabil, cu un punct peste spaniolul Rafael Jódar. Rezultatul final al cursei va fi decis după turneul de la Paris.

Alexander Zverev va ocupa, de luni, 2 noiembrie, primul loc în clasamentul mondial.

 

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