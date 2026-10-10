Mustața i-a purtat noroc. Alcaraz a debutat în forță la Shanghai

Carlos Alcaraz, aflat pe locul al treilea în clasamentul ATP, a avut nevoie de 66 de minute pentru a câștiga.

Victoria i-a prelungit la șapte meciuri seria de succese, după ce și-a apărat titlul la Tokyo, unde a câștigat al 27-lea trofeu din carieră, scrie ATP Tour.

Alcaraz va juca în turul următor împotriva câștigătorului meciului dintre Ignacio Buse și Zizou Bergs.

Spaniolul încearcă să câștige pentru prima dată turneul de la Shanghai, unul dintre cele trei turnee Masters 1000 la care nu a cucerit încă trofeul, alături de cele din Canada și Paris.

În sezonul 2026, Alcaraz a revenit în competiții după o absență de patru luni și jumătate provocată de o accidentare la încheietura mâinii. A reluat jocul la US Open, unde a ajuns în sferturile de finală, iar ulterior a obținut o victorie la Laver Cup și a câștigat turneul de la Tokyo.