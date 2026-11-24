Istvan Kovacs i-a enervat pe jucătorii lui Manchester City după ce a oferit doar două minute de prelungire pentru repriza a doua a meciului de marți din Liga Campionilor.

În plus, a fluierat imediat după ce s-au scurs cele 120 de secunde, lucru care i-a enervat și mai mult pe fotbaliști, notează Fanatik.

Kovacs a fost înconjurat la mijlocul terenului de fotbaliști care îi cereau explicații pentru această decizie.

Colegii arbitrului i s-au alăturat pentru a calma situația.

În cele din urmă, Istvan Kovacs a reușit să se impună și i-a trimis pe fotbaliști la vestiare.

La scurt timp, acest episod a început să se propage pe rețelele de socializare. Mai multe persoane care au fost pe stadion au informat prin intermediul X că suporterii lui City l-au huiduit pe Kovacs în timp ce acesta ieșea de pe gazon alături de colegii lui.

Fanii susțin că românul ar fi fluierat finalul meciului chiar cu 20 de secunde înainte ca prelungirile arătate de el să se încheie.