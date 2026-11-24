Primul punct al confruntării pentru Cehia a fost obținut de Tomas Machac (locul 59 ATP), care l-a învins pe Liam Draxl (locul 154 ATP), în trei seturi, scor 6-2, 3-6, 6-2, după o partidă care a durat o oră și 55 de minute.

Cehul a început în forță și a câștigat primul set după ce s-a desprins rapid la 4-0. Draxl a revenit în setul secund, pe care l-a câștigat cu 6-3, însă Machac și-a regăsit ritmul în decisiv. Un break obținut la 3-2 i-a permis să preia din nou controlul, iar ulterior a închis partida.

Lehecka a eliminat Canada

Punctul calificării a fost adus de Jiri Lehecka, locul 14 mondial, care l-a învins pe canadianul Felix Auger-Aliassime, ocupantul poziției a 17-a în clasamentul ATP, cu 7-6 (4), 6-2.

Primul set a fost echilibrat, iar cei doi jucători au ajuns la tie-break, unde cehul s-a impus cu 7-4. Lehecka a continuat în aceeași notă și în setul secund, în care a câștigat primele trei game-uri și și-a menținut avantajul până la final.

Auger-Aliassime a avut nouă șanse de break în timpul partidei, dar nu a reușit să transforme niciuna. Canadianul a salvat o minge de meci cu un backhand câștigător, însă Lehecka a obținut o nouă oportunitate, iar adversarul său a trimis următoarea lovitură în afara terenului.

Astfel, Cehia s-a impus cu 2-0 și a obținut calificarea în semifinale. Meciul de dublu programat inițial, dintre Adam Pavlasek și Patrik Rikl, respectiv Felix Auger-Aliassime și Duncan Chan, nu a mai fost disputat.

Cehia revine în semifinalele Cupei Davis după mai bine de un deceniu

Cehia, care a câștigat de două ori consecutiv trofeul, în 2012 și 2013, revine în semifinalele competiției după o absență de peste zece ani. Cehia nu mai ajunsese în semifinalele Cupei Davis din 2014.

De partea cealaltă, Canada, campioana din 2022, părăsește turneul Final 8 în sferturile de finală. La canadieni au lipsit Denis Shapovalov și Gabriel Diallo, ambii retrași din lot din cauza unor accidentări.

În semifinalele programate vineri, 27 noiembrie, Cehia va întâlni câștigătoarea sfertului de finală dintre Italia, deținătoarea trofeului, și Coreea de Sud, partidă programată miercuri.