„În ceea ce mă privește, nimic nu se schimbă. Există rezoluții guvernamentale care interzic, în fapt, eliberarea vizelor și participarea sportivilor ruși la campionatul nostru”, a afirmat ministrul de Interne din Cehia, Lubomir Metnar, pentru televiziunea cehă, potrivit Reuters.

Competiția feminină Under-18 este programată între 8 și 16 ianuarie 2027, în orașul Ostrava, și reunește opt echipe.

Anunțul autorităților cehe vine după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis, la 30 octombrie, că Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF) trebuie să permită participarea echipelor rusești la competițiile internaționale.

Mai multe state au contestat însă revenirea sportivilor ruși în competiții. Canada a impus restricții de intrare, iar IIHF a confirmat că Rusia nu va participa la Campionatul Mondial de juniori din 2027, organizat în această țară.

Tot miercuri, guvernul suedez a anunțat că dorește să împiedice intrarea sportivilor ruși în țară pentru Campionatele Mondiale de schi nordic, programate la Falun, la sfârșitul lunii februarie 2027.

Ministrul Sportului, Jakob Forssmed, a declarat că Suedia nu poate accepta normalizarea relațiilor cu Rusia prin sportul internațional atât timp cât continuă războiul din Ucraina.

Finlanda și Norvegia au anunțat, de asemenea, restricții de intrare pentru sportivii ruși.