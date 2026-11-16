Federația Rusă de Hochei protestează după excluderea echipei U20 de la Campionatul Mondial din Canada. Sesizare la CIO privind încălcarea deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv

Într-un comunicat publicat luni, Federația Rusă de Hochei a calificat decizia drept „inacceptabilă și ilegală”, susținând că aceasta contravine unei hotărâri obligatorii și aflate în vigoare a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS).

Potrivit forului rus, instanța sportivă a stabilit că IIHF trebuie să permită participarea echipelor naționale ale Rusiei la competițiile internaționale.

„Decizia IIHF a fost luată exclusiv din motive politice, cu încălcarea unei hotărâri obligatorii și aflate în vigoare a Tribunalului de Arbitraj Sportiv, precum și a unui acord dintre IIHF și RIHF”, se arată în comunicatul Federației Ruse de Hochei.

Federația Rusă de Hochei a precizat că va utiliza toate căile juridice disponibile pentru a obține aplicarea hotărârii TAS, restabilirea drepturilor sportivilor ruși și despăgubiri pentru prejudiciile provocate.

Controversa a pornit după ce TAS a admis, la 30 octombrie, unul dintre apelurile Federației Ruse de Hochei împotriva deciziilor IIHF de menținere a interdicției de participare. Instanța sportivă a dispus ca forul internațional să permită echipelor ruse să participe la cinci competiții din 2027, printre care Campionatul Mondial U20 din Canada și Campionatul Mondial masculin din Germania.

Într-un comunicat publicat pe 5 noiembrie, TAS a precizat că IIHF nu a prezentat suficiente dovezi pentru a demonstra că erau îndeplinite condițiile regulamentare care justificau excluderea echipelor ruse. De asemenea, instanța a confirmat că cele două federații conveniseră să trimită disputa direct către arbitrajul sportiv.

Canada a anunțat că nu va permite sportivilor ruși și belaruși să intre în țară

Situația s-a complicat după ce autoritățile canadiene au anunțat că nu vor permite sportivilor și oficialilor ruși și belaruși să intre în țară pentru a-și reprezenta națiunile în competiții internaționale, atât timp cât continuă războiul din Ucraina.

Guvernul de la Ottawa a precizat că măsura va fi aplicată prin evaluarea individuală a cererilor de intrare și că sportivii care concurează în regim de neutralitate vor putea participa la competiții. Restricțiile vizează însă reprezentarea oficială a Rusiei și Belarusului.

Duminică, 15 noiembrie, IIHF a confirmat că naționala rusă U20 nu va putea participa la Campionatul Mondial, din cauza poziției și restricțiilor comunicate oficial de guvernul canadian. Forul internațional a analizat posibilitatea unor variante alternative, dar a decis ca turneul să rămână în Canada.

Competiția se va desfășura în perioada 26 decembrie 2026 – 5 ianuarie 2027, la Edmonton și Red Deer, în provincia Alberta.

Potrivit unor relatări ale The Athletic și TSN, IIHF ar fi contestat la rândul său hotărârea TAS, invocând presupuse legături cu Rusia ale doi dintre cei trei membri ai completului de arbitraj, care nu ar fi fost declarate.

Norvegia revine în locul Rusiei

Absența Rusiei a permis revenirea Norvegiei la turneul final. Selecționata norvegiană fusese informată anterior că urma să piardă locul în favoarea echipei ruse, după decizia TAS, însă Federația Norvegiană de Hochei a confirmat că echipa U20 va participa la competiție.

Excluderea Rusiei de la turneul din Canada nu clarifică însă situația participării sale la celelalte competiții internaționale din 2027, inclusiv Campionatul Mondial masculin din Germania, unde decizia TAS prevede, de asemenea, admiterea reprezentativei ruse.