De ce a purtat Lamine Yamal numărul 10 în meciul cu Anglia. Starul Barcelonei are 31 de contribuții decisive în prima parte a sezonului

Decizia selecționerului este explicată de absența lui Dani Olmo, titularul obișnuit al acestui număr la echipa națională. Olmo nu a fost disponibil pentru această acțiune a reprezentativei Spaniei din cauza unei accidentări musculare suferite în luna octombrie. Astfel, selecționerul Luis de la Fuente i-a atribuit tricoul cu numărul 10 lui Yamal, care mai purtase acest număr o singură dată la națională, în octombrie 2024, într-o partidă cu Danemarca, când Olmo a fost, de asemenea, indisponibil.

Schimbarea nu reprezintă o confirmare a unei modificări permanente a numerelor din lotul Spaniei. În mod obișnuit, Yamal evoluează cu numărul 19 pentru „La Roja”, în timp ce la Barcelona poartă tricoul cu numărul 10, devenit celebru prin Lionel Messi.

Înfrângerea Spaniei în fața Angliei, scor 2-3, a marcat și un moment inedit în cariera internațională a tânărului fotbalist. La 19 ani, Yamal a suferit prima înfrângere într-un meci oficial disputat pentru naționala de seniori, după o serie de 27 de victorii și cinci remize în precedentele 32 de partide oficiale.

31 de contribuții decisive în sezonul 2026-2027

Dincolo de acest moment, Yamal traversează un început de sezon remarcabil. Până la mijlocul lunii noiembrie, fotbalistul a acumulat 31 de contribuții decisive, cu 17 goluri și 14 pase de gol în partidele oficiale disputate pentru Barcelona și naționala Spaniei.

Pentru formația catalană, extrema în vârstă de 19 ani a înscris 13 goluri și a oferit 12 pase decisive în primele 16 apariții din toate competițiile. În campionatul Spaniei, a marcat de zece ori și a oferit opt pase decisive în 12 etape, în timp ce în Liga Campionilor a reușit trei goluri și patru assist-uri în patru partide.

Potrivit datelor Sofascore, Yamal avea cea mai bună medie de evaluare din La Liga, cu 8,33, după primele 12 etape, și era jucătorul cu cele mai multe contribuții la goluri dintre fotbaliștii celor cinci mari campionate europene.

De asemenea, Yamal a avut o contribuție importantă și la rezultatele Spaniei în Liga Națiunilor, unde a înscris patru goluri înaintea confruntării cu Anglia. În partida de duminică, el a oferit pasa decisivă la golul lui Nico Williams, în minutul 75, care a redus diferența la un singur gol.

Înfrângere istorică pentru Spania și Yamal

Spania a pierdut cu 2-3 în fața Angliei, pe stadionul Metropolitano din Madrid, după ce a fost condusă cu 0-3. Harry Kane a deschis scorul din penalty în prelungirile primei reprize, iar Ezri Konsa și Ben White au majorat diferența în minutele 53 și 57.

Naționala pregătită de Luis de la Fuente a revenit în joc prin golurile lui Mikel Oyarzabal, din penalty, în minutul 65, și Nico Williams, zece minute mai târziu, însă nu a mai reușit să egaleze.

Înfrângerea cu Anglia a pus capăt unei serii istorice de 43 de meciuri consecutive fără înfrângere a reprezentativei Spaniei, campioana mondială en-titre, cea mai lungă serie înregistrată vreodată de o echipă națională europeană în toate competițiile. Ultimul eșec al ibericilor avusese loc în martie 2024, când Columbia se impunea cu 1-0 într-un meci amical disputat la Londra.