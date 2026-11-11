„Trebuie să schimbăm atitudinea”. Fundașul Andrei Coubiș, înainte de meciurile din Liga Națiunilor cu Polonia și Bosnia și Herțegovina

„Eu zic că trebuie să schimbăm atitudinea, să fim mai răutăcioși, mai agresivi pe teren, cu mai multă personalitate”, a declarat Andrei Coubiș, într-un interviu pentru FRF TV, întrebat ce trebuie să îmbunătățească România după începutul dificil de campanie în Liga Națiunilor.

Tricolorii au pierdut toate cele patru partide disputate până acum în grupa B4, în fața Suediei (1-2 și 0-1), Bosniei și Herțegovina (2-4) și Poloniei (0-6). România ocupă ultimul loc, fără punct, înaintea ultimelor două confruntări.

Fundașul în vârstă de 23 de ani consideră că primele sale experiențe la echipa națională reprezintă lecții importante pentru viitorul carierei.

„Faptul că jucăm împotriva celor mai bune echipe din Europa te învață să rămâi umil și să dai cât mai mult în fiecare meci”, a explicat fotbalistul.

Coubiș, recunoscător pentru încrederea lui Gheorghe Hagi

Jucătorul lui Lincoln City s-a declarat mulțumit de evoluțiile sale și onorat de aprecierile selecționerului Gheorghe Hagi, care l-a inclus între fotbaliștii remarcați în această perioadă.

„Sunt foarte mulțumit și, așa cum am spus, trebuie să o țin tot așa, să muncesc în fiecare zi, ca să pot fi aici și în următorii ani. Sunt foarte onorat că domnul Hagi are încredere în mine”, a afirmat Coubiș.

După înfrângerea cu Suedia, selecționerul Gheorghe Hagi l-a inclus pe Coubiș printre cei trei tineri pe care îi consideră câștiguri pentru echipa națională, alături de Matei Ilie și Lisav Eissat.

Adaptarea la fotbalul din Anglia

Născut la Milano, din părinți originari din Suceava, Andrei Coubiș a crescut în academia lui AC Milan. În ianuarie 2026, a ajuns la Universitatea Cluj, sub formă de împrumut de la Sampdoria. S-a impus rapid în echipa ardeleană, unde a contribuit inclusiv ofensiv, cu două goluri și o pasă decisivă în primele săptămâni.

Evoluțiile sale i-au adus debutul la naționala de seniori, pe 31 martie 2026, în amicalul pierdut de România în fața Slovaciei, scor 0-2. Fundașul a intrat atunci pe teren în minutul 62.

În vara acestui an, Coubiș a fost transferat de Lincoln City, în liga a doua engleză, unde a continuat să atragă atenția prin prestațiile sale, inclusiv prin goluri și pase decisive.

În ceea ce privește adaptarea la fotbalul englez, fundașul a recunoscut că intensitatea jocului a fost principala provocare la început.

„Poate la început am simțit o intensitate mult mai mare față de România, dar au trebuit două săptămâni și am fost OK”, a spus el.

După o perioadă petrecută în Italia, Coubiș spune că viața în Anglia este diferită, inclusiv din perspectiva stilului de viață.

„Este puțin ciudat. Sunt obișnuit cu mâncare bună și locuri frumoase. Aici este total opusul. Ne descurcăm cu ce avem”, a adăugat fotbalistul.

Obiectiv: să devină un fundaș important pentru echipa națională

Întrebat ce și-ar dori să spună suporterii despre el peste ani, fundașul a dezvăluit că își propune să lase o impresie puternică în tricoul echipei naționale.

„Că a fost un mare fundaș pentru echipa națională. Îmi doresc foarte mult să fie doar vorbe bune despre mine”, a spus Coubiș.

Fotbalistul a vorbit și despre visul participării la un Campionat European sau la un Campionat Mondial.

„Mi-ar plăcea foarte mult. Dar trebuie să ne gândim mai întâi la calificare și apoi la turneul final. Trebuie să câștigăm preliminariile”, a afirmat internaționalul.

România va întâlni Polonia sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Ultimul meci din grupa B4 este programat marți, 17 noiembrie, în deplasare, împotriva Bosniei și Herțegovina.