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Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă s-au accidentat și ratează meciurile naționalei cu Polonia și Bosnia din Liga Națiunilor

Selecționerul Gheorghe Hagi a primit o dublă lovitură înaintea ultimelor două meciuri ale României din faza grupelor Ligii Națiunilor. Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au probleme musculare și nu vor putea participa la acțiunea din noiembrie, a anunțat duminică Federația Română de Fotbal.
Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă s-au accidentat și ratează meciurile naționalei cu Polonia și Bosnia din Liga Națiunilor
sursă foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
08 nov. 2026, 19:07, Sport
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Echipa națională a României nu se va putea baza pe doi dintre jucătorii importanți convocați de Gheorghe Hagi pentru partidele cu Polonia și Bosnia și Herțegovina. Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au acuzat probleme musculare, iar stafful medical a ajuns la concluzia că nu vor putea fi recuperați în timp util pentru această acțiune.

Potrivit informațiilor transmise de Federația Română de Fotbal, Nicolae Stanciu a avut probleme la gamba stângă încă din săptămâna premergătoare ultimului meci disputat de echipa sa, Dalian Yingbo, cu care a câștigat duminică titlul în China. Mijlocașul nu s-a putut pregăti la capacitate maximă, iar disconfortul s-a accentuat pe parcursul partidei, motiv pentru care a fost înlocuit pe final.

Situația lui Valentin Mihăilă este diferită. Extrema celor de la Çaykur Rizespor a suferit o leziune musculară la gamba dreaptă în timpul antrenamentului de sâmbătă. Din cauza acestei probleme, românul nu s-a aflat în lotul echipei turce pentru partida disputată duminică.

Rareș Ilie, chemat de urgență de Gheorghe Hagi

În urma celor două indisponibilități, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareș Ilie, fotbalist care evoluează în Italia, la Mantova.

Mijlocașul în vârstă de 23 de ani nu s-a aflat pe lista finală de 26 de jucători anunțată de FRF sâmbătă, dar figura pe lista preliminară a stranierilor. Acum, el primește o nouă oportunitate de a lucra sub comanda lui Gheorghe Hagi.

Rareș Ilie a ajuns la Mantova în vara acestui an, după despărțirea de Nice, și a devenit unul dintre jucătorii utilizați constant de formația italiană. În actualul sezon a strâns 12 apariții în toate competițiile, reușind un gol și două pase decisive.

Fotbalistul a trecut anterior și pe la Rapid, unde a atras atenția prin evoluțiile sale, înainte de transferul în Franța.

România, două meciuri importante în Liga Națiunilor

Absențele lui Stanciu și Mihăilă vin într-un moment important pentru naționala României, care se pregătește pentru ultimele două partide din faza grupelor în Liga Națiunilor.

Primul meci este programat sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, împotriva Poloniei, pe Arena Națională din București.

Trei zile mai târziu, marți, 17 noiembrie, tricolorii vor evolua în deplasare, împotriva Bosniei și Herțegovina, pe stadionul Bilino Polje din Zenica. Și această confruntare va începe la ora 21:45.

Pentru Gheorghe Hagi, pierderea celor doi jucători reprezintă o problemă importantă având în vedere că reprezentativa României are nevoie de rezultate bune pentru a încheia grupa din Liga Națiunilor, după ce a pierdut toate cele patru partide disputate anterior.

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