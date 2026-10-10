Turcia a rămas fără selecționer. Vincenzo Montella, demis după rezultatele slabe din ultimele luni

„S-a decis să nu continuăm colaborarea cu selecționerul nostru”, a transmis Federația Turcă de Fotbal (TFF) pe platforma X, potrivit AFP.

Turcia a pierdut toate cele patru meciuri disputate în Liga Națiunilor, împotriva Franței, Belgiei și Italiei, aceasta din urmă învingând-o de două ori.

Montella a preluat naționala Turciei în septembrie 2023 și a obținut rezultate bune la începutul mandatului. Sub conducerea sa, Turcia a ajuns până în sferturile de finală ale Campionatului European din 2024, unde a fost învinsă de Țările de Jos, cu 2-1.

Cu toate că dispune de jucători valoroși, precum Hakan Çalhanoğlu de la Inter Milano, Arda Güler de la Real Madrid, și Kenan Yildiz de la Juventus, naționala Turciei a înregistrat rezultate tot mai slabe în ultimele luni.

Turcia a fost prima echipă eliminată de la Cupa Mondială din această vară.

Următoarele meciuri ale Turciei sunt programate în Liga Națiunilor, pe 12 noiembrie, pe teren propriu, împotriva Belgiei, și pe 15 noiembrie, în deplasare, împotriva Franței.

Montella, în vârstă de 52 de ani, a antrenat anterior echipele italiene Fiorentina, Sampdoria și AC Milan, precum și formația spaniolă Sevilla.