Verstappen a obținut sâmbătă a treia victorie la Las Vegas în patru ani, după un duel strâns cu Lando Norris. Pilotul Red Bull a trecut linia de sosire cu numai 0,639 secunde înaintea britanicului de la McLaren. Oscar Piastri a completat podiumul, scrie Reuters. Cele 352 de depășiri au fost favorizate de liniile drepte lungi ale circuitului urban, dar și de sistemele de gestionare a energiei și de modurile speciale care permit creșterea temporară a puterii.

„Probabil cea mai bună cursă din istoria Formulei 1”

Lando Norris, care a revenit în lupta pentru primele poziții după ce ajunsese în afara zonei punctelor, a recunoscut că întrecerea a fost spectaculoasă pentru telespectatori. „Din perspectiva spectacolului, pentru cei care au privit din exterior, probabil a fost cea mai bună cursă din istoria Formulei 1”, a declarat pilotul McLaren.

Norris a atras însă atenția că nu toate manevrele au reprezentat depășiri în sensul tradițional. „Unele depășiri nu erau cu adevărat depășiri. Apeși butonul de boost și treci pe lângă cineva”, a explicat el. Britanicul consideră că piloții ar prefera să concureze fără să fie nevoiți să gestioneze permanent recuperarea și utilizarea energiei bateriei.

Started P1 ➡️ Finished P1 Max wins a remarkable race under the Vegas lights ✨ #F1 #LasVegasGP https://t.co/ICsDHoyAPX — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Schimbările pregătite pentru 2030 ar putea modifica situația. Federația Internațională de Automobilism a anunțat un acord privind introducerea unor motoare V8 turbo de 2,1 litri, mai simple, cu combustibili sustenabili și un sistem hibrid limitat.

Bilete epuizate, în ciuda temerilor privind interesul publicului

Organizatorii aveau motive de îngrijorare înaintea cursei. Titlurile mondiale fuseseră deja câștigate de Kimi Antonelli, la piloți, și Mercedes, la constructori, iar vremea rece putea afecta vânzările. Cu toate acestea, tribunele au fost pline, iar Formula 1 a anunțat al 21-lea eveniment consecutiv din sezon desfășurat cu biletele epuizate.

Las Vegas a devenit și una dintre cele mai importante piețe comerciale ale competiției. Potrivit organizatorilor, impactul economic cumulat al Marelui Premiu asupra sudului statului Nevada a ajuns la 3,2 miliarde de dolari de la debutul evenimentului, în 2023. Ediția din 2025 a atras 165.000 de vizitatori individuali din 49 de țări și a generat venituri fiscale locale și statale de 43 de milioane de dolari.

Vedete de la Hollywood și noi parteneriate comerciale

La cursa din acest an au asistat numeroase celebrități, printre care Kim Kardashian, Keanu Reeves, Adam Sandler, George Lucas și Lisa, membră a trupei Blackpink. Weekendul a adus și șapte anunțuri privind parteneriate comerciale, inclusiv colaborări cu Nike, Standard Chartered și Whoop, care vor începe în 2027. Apple va transmite în Statele Unite toate calificările și cursele competiției feminine F1 Academy începând de anul viitor. Directorul general al Formulei 1, Stefano Domenicali, a apreciat că evenimentul a demonstrat din nou capacitatea competiției de a atrage atât fani, cât și lideri de afaceri și personalități din industria divertismentului.