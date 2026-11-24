Planul, denumit FIFA Forward Enterprise (FFE), a fost abandonat în august, după reacțiile negative pe care le-a provocat, scrie The Guardian. Documentele analizate acum de publicația britanică arată însă că înțelegerea negociată cu fondul american Thrive Capital mergea mult mai departe decât se știa inițial. O evaluare internă a riscurilor, datată 17 iulie 2026, prevedea transferarea drepturilor comerciale ale competițiilor FIFA către o companie care urma să le exploateze timp de până la 96 de ani. Contractul ar fi funcționat prin licențe succesive de câte 12 ani, iar FIFA urma să păstreze permanent 51% din acțiunile companiei.

Bonusuri de până la 50 de milioane de dolari pentru fiecare miliard câștigat

Documentele dezvăluie și un mecanism de recompensare a conducerii FIFA Forward Enterprise. Până la 5% din capitalul noii companii ar fi fost rezervat unor manageri ale căror nume nu apar în actele consultate de The Guardian. La evaluarea inițială de 20 de miliarde de dolari, fiecare miliard suplimentar adăugat valorii companiei ar fi putut genera beneficii de până la 50 de milioane de dolari pentru participanții la acest program, împreună.

BREAKING: UEFA has sent a letter to FIFA’s secretary-general complaining about not being given access to documents relating to Gianni Infantino’s failed World Cup sell-off plan. Sky’s @RobHarris reports. https://t.co/1QmfbZaFqb 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/ksTkbqG1ah — Sky News (@SkyNews) November 19, 2026

Potrivit unui memorandum FIFA, stimulentele urmăreau să asigure motivația financiară a echipei de conducere. Infantino ar fi urmat să prezideze consiliul de administrație al noii companii. FIFA neagă însă categoric că președintele său ar fi putut obține câștiguri personale din acest acord.

FIFA ar fi plătit 250 de milioane de dolari dacă încălca înțelegerea

O altă prevedere controversată privea relația cu Thrive Capital, investitorul principal al proiectului. Dacă FIFA încălca acordul sau încheia o înțelegere cu un competitor, fondul american ar fi avut dreptul la despăgubiri de 250 de milioane de dolari, echivalentul a 1,25% din valoarea inițială a companiei. FIFA nu ar fi putut negocia cu alți potențiali investitori principali timp de un an sau până la finalizarea tranzacției. Documentele arată că nu a fost organizată o procedură competitivă de selecție a investitorului. Mai mult, departamentul financiar al FIFA nu a avut acces direct la termenii negocierilor, potrivit propriei evaluări interne a organizației.

FIFA respinge acuzațiile privind eventuale câștiguri ale lui Infantino

Un purtător de cuvânt al FIFA a declarat că programul de bonusuri ar fi fost destinat exclusiv managerilor noii companii, nu oficialilor federației. Reprezentanții organizației susțin că Infantino și ceilalți oficiali ar fi ocupat doar funcții în consiliul de administrație, fără remunerație suplimentară. FIFA precizează și că proiectul nu putea fi pus în aplicare fără aprobarea Consiliului FIFA și a federațiilor membre. Dezvăluirile apar înaintea alegerilor pentru președinția FIFA, programate în martie 2027, când Infantino intenționează să candideze pentru un nou mandat.