Înființată în 1904, FIFA reunește 211 federații naționale și are sediul la Zürich, în Elveția. Organizația trebuie să reinvestească veniturile în dezvoltarea fotbalului, dar modul în care sunt distribuiți banii a devenit o miză a luptei pentru conducere, titrează publicația italiană Il Post.

Cine ia deciziile la FIFA și cum este ales președintele

Deși Infantino este imaginea organizației, puterea este împărțită între Congresul FIFA și Consiliul FIFA. Congresul reunește reprezentanții celor 211 federații membre. Fiecare are un vot, indiferent de dimensiunea țării sau de performanțele fotbalistice. Astfel, votul României are aceeași greutate ca al Braziliei sau al Germaniei.

Congresul alege președintele și decide gazdele Campionatelor Mondiale, în timp ce Consiliul gestionează activitatea organizației între reuniunile anuale. Consiliul are 37 de membri: președintele, opt vicepreședinți și alți 28 de reprezentanți aleși.

FIFA are miliarde de dolari în conturi. Ce se întâmplă cu banii

Veniturile FIFA au crescut puternic după Campionatul Mondial din 2026. Organizația a anunțat venituri de aproximativ 15 miliarde de dolari pentru ciclul financiar încheiat cu turneul organizat în Statele Unite, Canada și Mexic. La sfârșitul anului 2025, FIFA avea peste 6 miliarde de dolari în numerar și echivalente de numerar. Distribuirea acestor fonduri a provocat neînțelegeri între Infantino și reprezentanți ai confederațiilor continentale.

În octombrie, conducerea FIFA a propus majorarea finanțării pentru fiecare federație națională la 25 de milioane de dolari în următorul ciclu de dezvoltare. Planul trebuie însă definitivat și aprobat prin procedurile organizației.

Trei candidați îl provoacă pe Infantino. România nu îl mai susține

Alegerile sunt programate pe 18 martie 2027, la Rabat, în Maroc. Infantino îi va avea drept contracandidați pe Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal, Kozo Tashima, fost conducător al federației japoneze, și Ramón Vega, fost internațional elvețian. Diallo beneficiază de susținerea UEFA, care s-a distanțat de actualul președinte al FIFA.

Federația Română de Fotbal a anunțat, la rândul său, că nu îl va susține pe Infantino. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a criticat modul în care este condus fotbalul internațional. Disputele privesc inclusiv deciziile luate fără consultarea suficientă a federațiilor și propunerile privind exploatarea comercială a Cupei Mondiale.

De ce este contestată independența comisiilor FIFA

FIFA are și numeroase comisii responsabile de disciplină, etică, finanțe și organizarea competițiilor. Unele ar trebui să funcționeze independent de conducerea politică, dar membrii lor sunt propuși prin structurile FIFA, ceea ce a provocat critici privind autonomia acestora. O altă controversă a vizat proiectul FIFA Forward Enterprise, prin care organizația intenționa să atragă investitori privați în administrarea drepturilor comerciale ale Cupei Mondiale. Inițiativa a fost retrasă după opoziția unor oficiali din fotbal.