În vârstă de 63 de ani, Philippe Diallo fusese desemnat luni de UEFA drept candidat al forului european. Decizia trebuia să primească și aprobarea Comitetului Executiv al federației franceze, care i-a acordat marți sprijinul unanim.

„Era important ca o altă voce să poată susține o viziune diferită, mai respectuoasă față de ceea ce iubim la fotbal. În urmă cu doar câteva zile, colegii mei din Comitetul Executiv al UEFA mi-au cerut să duc această voce în lumea fotbalului. Inițial, nu intenționam să candidez, însă insistențele colegilor europeni și alte solicitări m-au determinat să accept candidatura la președinția FIFA. Comitetul Executiv al FFF mi-a acordat în unanimitate sprijinul pentru a participa la alegeri. Este o responsabilitate de care sunt pe deplin conștient. Nu puteam să mă sustrag”, a declarat Philippe Diallo, într-o conferință de presă, potrivit Associated Press.

Oficialul francez a afirmat că intră în cursa electorală cu obiectivul de a produce o schimbare la conducerea FIFA.

„Candidez pentru a câștiga. Nu mă angajez într-o campanie bazată doar pe declarații, ci într-una pentru alternanță. Pentru a câștiga și pentru a face ca imaginea fotbalului pe care o avem, cea iubită de suporteri, să se regăsească la conducerea FIFA și să redea credibilitatea și respectul față de valorile noastre”, a spus Diallo.

Alegerile pentru președinția FIFA vor avea loc pe 18 martie 2027, în capitala Marocului, Rabat.

Cine este Philippe Diallo

Philippe Diallo este un administrator cu o experiență îndelungată în fotbalul francez. A activat în cadrul mai multor cluburi și al Ligii Profesioniste de Fotbal din Franța.

În ianuarie 2023 a devenit președinte interimar al Federației Franceze de Fotbal. A ocupat această poziție până în iunie 2023, când a fost ales oficial președinte al forului francez.

Ulterior, a fost ales în Comitetul Executiv al UEFA. Diallo a activat și în cadrul FIFA, unde a fost membru al Camerei de Soluționare a Litigiilor, organism care se ocupă de disputele contractuale dintre jucători și cluburi.