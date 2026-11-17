Brazilia a reacționat după înfrângerea suferită în fața Japoniei, scor 2-3, și a oferit un răspuns ofensiv puternic în partida disputată pe National Stadium din Singapore. Vedeta lui Real Madrid, Vinicius Junior, a deschis scorul în minutul 9, după ce a pătruns în careu și a finalizat cu piciorul stâng.

Șase minute mai târziu, Vinicius a reușit dubla, după o acțiune rapidă în care Endrick a ales să îi paseze în loc să finalizeze.

În minutul 21, atacantul brazilian a completat hat-trick-ul, după o pasă oferită de Estevão.

Acesta a fost primul hat-trick reușit de Vinicius Junior în tricoul naționalei Braziliei și al cincilea din cariera sa, după cele patru marcate pentru Real Madrid.

Brazilienii au continuat să atace, iar Endrick a majorat diferența în minutul 31, cu un șut spectaculos de la distanță, expediat cu piciorul stâng.

Astfel, la pauză, Brazilia conducea cu 4-0, după o primă repriză dominată categoric de echipa lui Carlo Ancelotti.

Brazilia a mai înscris de trei ori după pauză

Sud-americanii nu au redus ritmul nici în repriza secundă. În minutul 51, Estevão a profitat de o minge respinsă în careu și a înscris pentru 5-0.

Rayan a dus scorul la 6-0 în minutul 65, după ce a câștigat duelul unu la unu cu portarul advers.

Ultimul gol al întâlnirii a venit în minutul 74, când Raoul Suhaimi a deviat mingea în propria poartă, în urma unei centrări trimise de Allan.

Singapore a avut și o oportunitate de a înscrie, după ce arbitrul a acordat inițial o lovitură de la 11 metri în minutul 77. După intervenția sistemului VAR și revizuirea fazei, decizia a fost anulată.

Scorul final a rămas 7-0 pentru Brazilia.

Vinicius a fost înlocuit în minutul 60, când Ancelotti a efectuat mai multe schimbări, pentru a evita riscurile înaintea revenirii la echipa de club.

„Primul meu hat-trick, sper să urmeze multe altele. Am intrat foarte concentrați în meci. A părut ușor, dar trebuie să-ți creezi ocaziile. Era stabilit să mai joc 15 minute. Întotdeauna îmi doresc să marchez mai mult, dar sunt bucuros că toată lumea a participat. Am jucat toți, iar acum trebuie să ne gândim la Copa América”, a declarat Vinicius la finalul meciului.