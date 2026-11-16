„Sunt om, greșesc”. Vinicius Junior explică începutul slab de sezon la Real Madrid și recunoaște că s-a pregătit mai puțin după Cupa Mondială

„Nu cred că m-am pregătit atât de bine pe cât aș fi putut după Cupa Mondială, deoarece impactul acestui turneu este foarte mare. Am fost eliminați mai devreme decât ne așteptam. Am profitat de vacanță pentru a mă bucura de timpul liber, pentru a mă odihni, a mă relaxa și a petrece mai mult timp cu familia. În cele din urmă, m-am antrenat mai puțin decât în anii precedenți. Este posibil ca acest lucru să-mi fi afectat începutul de sezon”, a explicat Vinicius, luni, într-o conferință de presă organizată la Singapore, unde se află alături de reprezentativa Braziliei.

Brazilia a fost eliminată de la Campionatul Mondial în optimile de finală, după înfrângerea cu Norvegia, scor 1-2.

Fotbalistul de 26 de ani a recunoscut și că discuțiile privind prelungirea contractului cu Real Madrid i-au afectat concentrarea.

„Au fost atât de multe cluburi interesate de mine în vara trecută, iar situația legată de contract și cea de la Real Madrid m-au copleșit. Totul m-a afectat mental, dar sezonul este încă foarte lung”, a adăugat atacantul.

Vinicius intra în ultimul an al contractului cu Real Madrid, iar situația sa a fost intens discutată în vară. Printre formațiile interesate de serviciile sale s-a numărat și Arsenal, campioana Angliei. În cele din urmă, brazilianul a semnat în august un nou acord cu Real Madrid, valabil până la 30 iunie 2032.

Vinicius nu este îngrijorat de cifrele sale

Brazilianul traversează una dintre cele mai slabe perioade statistice din ultimii ani la Real Madrid. În cele 12 apariții oficiale din actuala stagiune, el a înscris un singur gol și a oferit trei pase decisive.

În plus, concurența pentru postul de extremă stânga a devenit mai puternică după venirea ivorianului Yan Diomande, care a avut un început de sezon foarte bun și a câștigat teren în zona preferată a lui Vinicius. Antrenorul Jose Mourinho l-a folosit pe brazilian pe întreaga durată a unei partide în doar trei ocazii în actualul sezon.

Cu toate acestea, jucătorul consideră că are timp să revină la nivelul obișnuit.

„În sezonul trecut, până în decembrie, marcasem doar cinci goluri. Apoi am încheiat campania cu peste 20 de goluri, la fel ca în toate celelalte sezoane. Cred că mă pregătesc și progresez, pentru că în momentele cele mai importante ale sezonului sunt întotdeauna acolo”, a afirmat Vinicius.

„Este foarte dificil să menții un nivel atât de ridicat atât de mult timp. Cred că doar Cristiano Ronaldo și Messi au reușit acest lucru timp de atâția ani. Sunt om, greșesc de multe ori, dar încerc mereu să mă îmbunătățesc”, a completat brazilianul.

José Mourinho: „Cea mai bună versiune a lui este cea în care marchează”

În septembrie, José Mourinho îi ceruse indirect brazilianului să revină la forma sa decisivă în fața porții, afirmând că cea mai bună versiune a sa este cea în care marchează goluri.

„Cea mai bună versiune a lui este cea în care marchează. Evident, pasele decisive sunt importante, la fel și munca pentru echipă, implicarea, solidaritatea, jocul colectiv și efortul depus zi de zi. Iar la aceste capitole se descurcă foarte bine. Dar există și un alt Vinicius, cel care decide meciurile echilibrate: are o ocazie, marchează și rezolvă partida. Îi lipsește în acest sezon această prestație de cel mai înalt nivel, dar sunt mulțumit de el”, spunea antrenorul lui Real Madrid.

Dublă împotriva Japoniei și noi obiective la națională

Vinicius vine după o prestație individuală reușită în amicalul pierdut de Brazilia în fața Japoniei, scor 2-3, disputat sâmbătă la Singapore. Fotbalistul lui Real Madrid a înscris ambele goluri ale sud-americanilor, care au revenit de la 0-2, însă au primit golul decisiv în prelungiri.

Vinicius a vorbit luni și despre evoluțiile sale mai puțin convingătoare în tricoul naționalei Braziliei.

„Am jucat prost în multe meciuri pentru echipa națională. Eram obișnuit să tratez amicalele ca pe niște meciuri obișnuite de la club și mi-a luat ceva timp să înțeleg că, atunci când joci pentru Brazilia, meciurile amicale sunt ca partidele de la Cupa Mondială. Suporterilor nu le pasă că este doar un amical. Trebuie să intru pe teren, să marchez și să ajut echipa să câștige”, a declarat brazilianul.

Vinicius a afirmat că își dorește să își asume un rol mai important în perioada de reconstrucție a echipei pregătite de Carlo Ancelotti și să îi ajute pe jucătorii mai tineri, precum Endrick și Estevao, să se dezvolte fără presiunea rezultatelor imediate.

„Am jucat deja la două Cupe Mondiale, iar cea mai mare responsabilitate trebuie să fie a mea, pentru că am mai multă experiență și sunt unul dintre cei mai buni jucători din lume. Trebuie să îmi asum acest rol, pentru ca tinerii să poată învăța și evolua”, a spus atacantul.

Brazilia va întâlni Singapore marți, de la ora 12:00, în statul din Asia, într-o nouă partidă amicală.