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Marc Cucurella numește jucătorul de la Real Madrid care l-a impresionat cel mai mult. Ce spune despre duelul cu PSG

Marc Cucurella l-a evidențiat pe Arda Güler drept jucătorul de la Real Madrid care l-a impresionat cel mai mult de la sosirea sa la formația madrilenă. Fundașul spaniol a vorbit și despre lupta pentru supremația europeană.
Marc Cucurella numește jucătorul de la Real Madrid care l-a impresionat cel mai mult. Ce spune despre duelul cu PSG
sursă foto: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
10 nov. 2026, 12:46, Sport
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Într-un interviu acordat luni seară postului de radio COPE, în cadrul emisiunii „El Partidazo”, Cucurella a fost întrebat despre fotbaliștii care l-au impresionat cel mai mult la Real Madrid. Deși i-a menționat pe Kylian Mbappé, Jude Bellingham și Thibaut Courtois, fundașul a ales un alt nume.

„Aș putea să îi aleg pe Mbappé, Bellingham sau Courtois, dar voi menționa un jucător pe care îl apreciez foarte mult și care nu primește suficientă atenție: Arda Güler. Are multă calitate, iar când este pe teren, echipa joacă mai bine. Jocul nostru de pase devine mai cursiv și avem mai multă fluiditate. Este jucătorul care m-a surprins cel mai mult”, a declarat Cucurella.

Spaniolul și-a exprimat și opinia în privința celei mai bune echipe din Europa în acest moment.

„În momentul de față, cred că noi suntem cea mai bună echipă din Europa. Venim după o serie foarte bună, cu multe meciuri reușite, iar echipa este foarte serioasă”, a afirmat fundașul.

Întrebat dacă Real Madrid este superioară lui PSG, Cucurella a fost tranșant.

„Este o echipă foarte bună, are jucători de calitate și beneficiază de un proiect care durează de mulți ani. Dar, în acest moment, eu consider că Real Madrid este mai bună”, a spus el.

„PSG are o echipă foarte bună, dar adevărul este că nu prea le urmăresc meciurile. Nu am văzut nici partida cu Barcelona. Mă uit la puțin fotbal. Nu pentru că nu mi-ar plăcea, dar am și alte lucruri de făcut și trebuie să petrec timp cu copiii mei”, a explicat fotbalistul.

PSG și Real Madrid sunt singurele echipe cu punctaj maxim după patru etape în Liga Campionilor. Ambele au serii extraordinare în momentul de față. Real Madrid se află într-o perioadă cu opt victorii consecutive în toate competițiile. PSG a ajuns la 11 victorii consecutive, a treia cea mai mare serie de succese la rând din istoria clubului.

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