Pivotul lui U-BT Cluj, Uroš Plavšić, printre remarcații etapei a șaptea în ABA League. Ratează la limită titlul de MVP

Pivotul sârb a încheiat partida cu 15 puncte, 14 recuperări și un indice de eficiență de 27. Plavšić a fost la egalitate în privința eficienței cu Nikola Jovanović, de la BC Vienna, desemnat marți MVP-ul rundei. Jovanović a reușit 17 puncte, 14 recuperări, o pasă decisivă și două intercepții în mai puțin de 25 de minute, contribuind la victoria echipei sale în fața formației Perspektiva Ilirija.

Potrivit explicației oferite de ABA League, faptul că Jovanović și-a condus echipa spre victorie și a obținut același indice de eficiență într-un interval mai scurt de joc a contat în alegerea MVP-ului. Plavšić a avut nevoie de 29 de minute și două secunde pentru a ajunge la valoarea de 27.

Pivotul sârb a fost aproape să contribuie la o victorie importantă a clujenilor în fața Bosnei. Cu 15 secunde înainte de final, acesta a reușit un slam-dunk prin care U-BT a trecut în avantaj, 91-90. Bosna a obținut însă victoria printr-o aruncare de trei puncte marcată de DeAndre Gholston cu numai două secunde înaintea sirenei.

Uroš Plavšić, al doilea cel mai eficient jucător din ABA League

Uroš Plavšić este unul dintre cei mai buni jucători ai ligii. Pivotul sârb ocupă locul al doilea în clasamentul eficienței din ABA League, cu o medie de 20,67 unități după primele șase partide ale sezonului, în ciuda perioadei dificile traversate de campioana României.

Jucătorul în vârstă de 27 de ani a acumulat 124 de puncte de eficiență, fiind depășit doar de Kahliel Spear, de la Borac Mozzart, cu o medie de 23,67. Plavšić are în acest sezon medii de 11,2 puncte, 9 recuperări și 2,8 pase decisive pe meci.

În ciuda prestațiilor individuale ale lui Plavšić, U-BT Cluj-Napoca traversează un început dificil de sezon. În ABA League, formația pregătită de Mihai Silvășan ocupă locul al cincilea în Grupa B, cu două victorii și patru înfrângeri.

Clujenii au pierdut ultimele trei partide disputate în ABA League și EuroCup: 77-97 cu Partizan Belgrad, 73-113 cu La Laguna Tenerife și 91-93 cu Bosna BH Telecom.

Situația este complicată și în EuroCup, unde campioana României ocupă ultimul loc în Grupa B, tot cu un bilanț de două victorii și patru înfrângeri.

Marți, de la ora 19:00, U-BT Cluj-Napoca are șansa să oprească seria negativă, urmând să întâlnească pe teren propriu formația Türk Telekom Ankara, care are, de asemenea, un bilanț de 2-4.