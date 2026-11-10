Stephen Curry avansează în clasamentul all-time al marcatorilor din NBA. Performanța reușită de vedeta lui Golden State Warriors

Stephen Curry a înscris 25 de puncte în puțin peste 20 de minute de joc și a ajuns la un total de 26.803 puncte în carieră, în sezonul regulat, depășindu-l cu trei puncte pe DeMar DeRozan, care are 26.800 de puncte.

Starul echipei din San Francisco a încheiat partida cu șase coșuri marcate din zece aruncări și patru reușite de la distanță. Performanța sa vine la două zile după ce înscrisese 41 de puncte în victoria obținută de Warriors în prelungiri, cu Orlando Magic, scor 126-119.

Ascensiunea lui Curry în clasamentul istoric a fost rapidă în ultimele zile. Pe 30 octombrie, acesta l-a depășit pe Dominique Wilkins și a urcat pe locul 18, iar pe 5 noiembrie a trecut de Oscar Robertson, pentru a ocupa poziția a 17-a.

Următorul reper pentru jucătorul în vârstă de 38 de ani este fostul centru Hakeem Olajuwon, care are 26.946 de puncte.

LeBron James este liderul all-time al marcatorilor din NBA în sezonul regulat, cu 43.580 de puncte.

A patra cea mai categorică victorie din istoria Warriors

Victoria cu New Orleans a fost a opta consecutivă pentru Golden State, care a controlat partida încă din primul sfert. Warriors conduceau cu 72-43 la pauză și au continuat să mărească diferența până la final.

Brandin Podziemski a contribuit tot cu 25 de puncte, în timp ce Yaxel Lendeborg a încheiat partida cu 23 de puncte, șapte recuperări și patru pase decisive. Golden State a înregistrat 37 de pase decisive, cel puțin 30 pentru al treilea meci consecutiv.

De partea cealaltă, Derik Queen a fost principalul marcator al echipei din New Orleans, cu 16 puncte, în timp ce Dejounte Murray a adăugat 12. Pelicans au suferit a treia înfrângere consecutivă.

Victoria la o diferență de 51 de puncte reprezintă al patrulea cel mai categoric succes din istoria francizei Golden State Warriors și cel mai mare din aprilie 2023, când echipa californiană învingea Portland Trail Blazers cu 157-101. De cealaltă parte, înfrângerea suferită în San Francisco este doar a doua din istoria francizei New Orleans la o diferență de cel puțin 50 de puncte.

Stephen Curry este cvadruplu campion NBA, dublu câștigător al trofeului MVP al sezonului regulat și deținătorul recordului ligii pentru cele mai multe coșuri de trei puncte marcate în carieră.